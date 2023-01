Basketbalisty Nymburka posílil Američan Jenkins, nahradí Simmonse

„Potřebovali jsme přivést náhradu za Simmonse, tedy hráče, který je schopný si sám vytvořit střeleckou pozici a vyniká ve hře jeden na jednoho. Vedli jsem jednání s českým reprezentantem, který ale dal přednost zahraničí. Proto jsme pozornost obrátili na Jenkinse, který má velký talent a potenciál se dále zlepšovat. Věříme, že nám v útoku hodně pomůže,“ řekl sportovní manažer a trenér Ladislav Sokolovský.

Jenkins odehrál v této sezoně za Trapani čtyři zápasy s průměry 15 bodů a 4 doskoky na utkání. V listopadu působení v druholigovém italském klubu ukončil.

Dvojnásobný účastník play off univerzitní soutěže NCAA působil v minulé sezoně ve švédské Lulee, kde byl se 17 body na zápas pátým nejlepším střelcem ligy. Nastřílel také přes sto trojek a pomohl týmu do semifinále play off.