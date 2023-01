Mistr posiluje. Basketbalisty Nymburka doplnil reprezentant Sehnal

„Neustále se snažíme posílit české jádro týmu. V létě k tomu nebyly ideální podmínky, proto jsme udělali kroky, které nám daly další možnost teď v zimě. A jsme rádi, že se to vyplatilo a máme nyní možnost přivést zpět ze zahraničí českého reprezentanta, který už má velké zkušenosti, přestože je stále ještě v mladém věku,“ uvedl sportovní manažer a trenér Ladislav Sokolovský.

Klassen využil klauzule ve smlouvě a opustil Nymburk po vyřazení v základní skupině Ligy mistrů. Stejně tak odešel americký rozehrávač Gerel Simmons, jenž zamířil do Bambergu.

Sehnal se vrací do české ligy po roce a půl stráveném v Německu, v této sezoně odehrál za Braunschweig jen čtyři zápasy. V minulém ročníku patřil k oporám s průměry 7,4 bodu, 2 doskoky a 5,9 asistence na utkání za 24 odehraných minut. V asistencích byl osmý v celé bundeslize.

Sokolovský jej trénoval v reprezentaci do 20 let. „Je to kvalitní rozehrávač, který má vůdcovské schopnosti a nebojí se zodpovědnosti. Umí si také sám vypracovat střelu. Navíc se zná s většinou našich hráčů, a proto by neměl být problém, aby v průběhu sezony zapadl do kolektivu,“ řekl.

Sehnal věří, že naváže na předešlé výkony. Z USK odcházel do Německa s průměry 16,1 bodu, 6 doskoků a 8,7 asistence. „Po minulé vydařené sezoně teď moje situace v Německu nebyla dobrá. Po EuroBasketu bylo těžké se dostat do téměř hotového týmu. Do toho přišlo zranění a necítil jsem důvěru od trenéra, tak jsme se rozhodli se rozejít. A do toho přišla nabídka z Nymburka, se kterým jsem v kontaktu už od mých mladých let. A konečně jsem se dohodli a jsem rád, že tu mohu být,“ popsal Sehnal dohodu s dosavadním českým suverénem, který je však s pěti porážkami z 15 zápasů nyní až třetí.

Nymburku chce pomoci obhájit titul a poté si poprvé zahrát Ligu mistrů, kterou dosud klub hrál ve všech sedmi ročnících. „Mým snem bylo vždy hrát v zahraničí či evropské poháry. A to doufám, že se mi v příští sezoně splní. Teď je náš společný cíl vyhrát titul, aby se mi ten sen mohl naplnit,“ prohlásil.

„Je mi sympatické, že chce Nymburk v první řadě přivádět české hráče, protože v tom byla vždy jeho síla. Pro mě bude snazší se tu adaptovat, protože většinu hráčů znám,“ doplnil účastník předloňských olympijských her v Tokiu i loňského Eurobasketu v Praze a Berlíně.

Nymburk hledá náhradu i za Simmonse. „Oslovili jsme jiného českého hráče, ale nedomluvili jsme se. Zřejmě tak budeme muset sáhnout po zahraniční akvizici. Momentálně máme v hledáčku několik hráčů a snažíme se vybrat nejlepší variantu,“ dodal Sokolovský.