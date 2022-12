Exodus z Nymburka. Šanci opustit mistry využil i Američan Simmons

Do hry by se mohl zanedlouho vrátit František Váňa, který si v květnu přetrhl kolenní vaz.

Simmons za Nymburk odehrál 14 utkání české nejvyšší soutěže s průměrem 13 bodů a šest duelů Ligy mistrů, v nichž dal v průměru 16 bodů na zápas. Nové působiště by měl oznámit v pátek, za poslední tři roky bude oblékat dres osmého klubu.

Nymburk uvedl, že s možností Simmonsova odchodu počítal.

„Snažili jsme se Gerela udržet, ale nakonec se rozhodl zkusit štěstí v silnější lize. Mrzí nás to, ale nic to nemění na našich plánech. Vedeme jednání s jinými hráči a brzy zas budeme mít tým kompletní. Naší snahou je jít českou cestou, ale uvidíme, co jednání přinesou,“ řekl sportovní manažer a trenér Ladislav Sokolovský.

Do sestavy by se mohl záhy vrátit Váňa, který naposledy hrál ve finále minulé ligové sezony proti Opavě. Po zranění kolena musel na operaci, od prosince už ale opět trénuje s týmem. Člen širšího kádru reprezentace by měl být na lavičce už v čtvrtečním utkání s Pardubicemi.

Z dosavadních 14 ligových kol obhájci titulu čtyřikrát prohráli a v tabulce jsou druzí za Brnem. „Během ledna chceme tým stabilizovat, abychom byli připraveni na boje o trofeje,“ dodal Sokolovský.