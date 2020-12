Nymburk v případě postupu v Lize mistrů čekají opět boje ve skupině

Systém soutěže se změnil už před sezonou, kdy kvůli pandemii koronaviru byly týmy místo do čtyř osmičlenných skupin rozděleny do osmi čtyřčlenných. V nich se hraje vždy o dvě postupová místa a v další fázi se mělo podle původního záměru hrát už play off systémem doma - venku, formát ale neměl definitivní podobu.

Nyní s ohledem na vývoj pandemie covidu-19 FIBA oznámila, že nově vzniknou opět čtyřčlenné skupiny, v nichž se mužstva utkají opět dvakrát každé s každým. O rozdělení 16 týmů rozhodne v únoru los. Hrát se bude od 2. března opět systémem každý s každým vždy o dvě místa ve čtvrtfinále.

„Jsme rádi, že se zvolil tento formát, za který jsme i lobovali, protože to klubům přinese více zápasů. Dalšími variantami byly osmifinálová play off série na dvě vítězství nebo turnaje v bublině,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

Závěrečný turnaj pro osm nejlepších celků se uskuteční na začátku května. Dějiště ještě nebylo určeno. „Říjnové Final 8 v Aténách v uzavřené bublině se osvědčilo, tak se vedení soutěže rozhodlo tento formát zopakovat a vyhnout se dalšímu kolu play off,“ dodal Šimeček.

Nymburk účast ve Final 8 obhajuje, letos vypadl hned ve čtvrtfinále po prohře s domácím AEK. Nový ročník Středočeši rozehráli nadějně a v polovině základní části drží ve skupině B druhé postupové místo za Dijonem.