Osmnáct hodin na cestách. Nymburk se za Ligou mistrů vydal o den dřív

„Přijeli jsme si pro výhru, nikdo nemá na mysli nic jiného než vítězství. První vzájemný zápas skončil jasně pro nás. Samozřejmě nikdo nečeká, že i tady vyhrajeme o třicet bodů, bude to jiný zápas, doma budou klást větší odpor, ale s ničím jiným než s výhrou se nespokojíme,“ řekl kapitán Vojtěch Hruban na klubovém webu.

Vojtěch Hruban a Jakub Tůma před zápasem s Keravnosem:

„Přijeli jsme sem vyhrát, hodně by nám to pomohlo směrem k postupu. Je to poslední zápas v Lize mistrů před Vánoci, takže do toho dáme všechno. Myslím si, že vývoj bude trochu jiný, protože v domácím prostředí jsou týmy vždy silnější, i když teď stále platí, že nebude výhoda v podobě fanoušků. Myslím si, že kvalita je ale na naší straně,“ dodal rozehrávač Jakub Tůma.

Tůma vynechal poslední dva zápasy kvůli zraněnému kotníku, ale proti Keravnosu by už měl hrát. „Doufám, že budu připravený. V pondělí bych to měl doladit, abych nastoupil,“ řekl.

Mimo hru naopak zůstávají Petr Šafarčík a Jerrick Harding, kteří s týmem neodcestovali. Coby čerstvá posila se představí Lukáš Palyza.

Zápas na Kypru začne v 18:30, přímým přenosem ho odvysílá Nova Sport1.

Nymburk se vydal do Nikósie v sobotu o půlnoci po ligovém zápase s Olomouckem a na hotel se dostal až po 18 hodinách. Kvůli koronavirové situaci cestoval autobusem do Frankfurtu, po čtyřhodinovém čekání odletěl do Larnaky, poté dlouho čekal na testy na covid-19 a autobusem pokračoval do Nikósie.

„Byla to jedna z nejdelších cest. Za 18 hodin bychom se dokázali dostat do Austrálie a ne jen na Kypr. Ale musíme to brát tak, jak to je. Ale vyrazili jsme o den dříve a budeme mít čas dospat tu noc na cestě. Není to příjemné, ale známe to všichni a patří to k našemu povolání,“ řekl Hruban.

K největším tahounům Keravnosu patří rozehrávači Brandon Rozzell a Ahmaad Rorie. Spoléhají také na křídlech na Australana Jesseho Hunta či pivoty Anthonyho Kinga a Andreho Williamsona.

„Jinak to jsou typičtí Řekové, urputní, zabraní do basketbalu, nedají nic zadarmo. Basketbalově na tom nejsou tak dobře, ale jsou to bojovníci,“ uvedl Tůma.

„Jsou to poměrně dobří střelci, umí trefit dvě tři trojky po sobě. Doma jsme na to vždy dokázali odpovědět, ale pokud by náš rytmus nebyl dobrý, tak by to mohl být problém. Musíme si dát pozor na to, aby se jejich střelci nechytli,“ dodal Hruban.

Druhý duel skupiny mezi Dijonem a Tofasem Bursa byl ze středy přeložen až na 12. ledna.