Čtyři utkání napříč Evropou v devíti dnech. Krušná Liga mistrů pro Nymburk

Nový plán bral ohledy na programy ostatních klubů, požadavky televizních stanic a také restrikce v jednotlivých zemích. Kvůli nim odehraje Nymburk jeden zápas na neutrální půdě v Bosně.

„Nejsme v karanténě jediným týmem, což jednání zkomplikovalo. Vedli jsme ho od víkendu. Cílem bylo najít řešení a netrestat týmy za to, že onemocněly. Nakonec se jediným vhodným řešením ukázaly tyto termíny,“ uvedl v tiskové zprávě nymburský výkonný ředitel Ondřej Šimeček.

Český tým má osmifinálovou fázi dobře rozjetou. Po dvou domácích výhrách nad Bambergem a Sassari mu v tabulce skupiny L patří postupové druhé místo. Jenže právě pár dní po triumfu nad italským celkem měli minulý týden někteří hráči středočeského klubu pozitivní test na covid-19 a tým musel, stejně jako už v říjnu, do karantény.

„Situace není ideální, ale buďme rádi, že jsme dostali náhradní termíny. Odehrát čtyři velice těžké zápasy v devíti dnech, z toho tři venku za náročného cestování, je velmi těžké. Teď jsme navíc 14 dní bez tréninku, takže budeme mít jen pár dní na přípravu, jeden ligový zápas v Brně a pak hned tuhle sérii v Lize mistrů. Bude to těžké, ale věřím, že hráči budou mít chuť na basketbal, a budeme doufat, že dva z těch čtyř zápasů se podaří vyhrát, což by nám mělo dát jistotu postupu,“ uvedl sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

Nejbližší duel v Lize mistrů Nymburk sehraje 30. března proti Bambergu v bosenském Laktaši vzhledem k opatřením v Německu. O dva dny později přijde na řadu utkání v Zaragoze, poté 6. dubna cesta na Sardinii proti Sassari a program uzavře o dva dny později domácí zápas se Zaragozou.

„Teď jsme dlouho nikam necestovali, tak by to nemělo přinést nějakou fyzickou únavu. Spíše to bude o tom, jak to zvládneme v hlavě. Věřím, že máme psychicky dost odolný tým na to, abychom se s tím poprali,“ dodal Sokolovský.