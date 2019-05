Výzva pro Nymburk: k 16. titulu přidat sezonu bez jediné porážky

Tým trenéra Orena Amiela v nejvyšší soutěži neprohrál už 55 zápasů a blíží se vlastnímu rekordu z let 2013 až 2014, kdy vyhrál 59 utkání v řadě. Navíc podruhé v klubové historii může zakončit ligu bez jediné porážky, což se mu zatím povedlo pouze v roce 2014.

Ve hře bude i rekordní dvanáctý titul pro pivota Petra Bendu. Ten se zatím dělí o ligové maximum s bývalým spoluhráčem a současným nymburským funkcionářem Ladislavem Sokolovským. Absolutní český rekord patří s 15 tituly Evě Vítečkové.

Zatímco Nymburk prochází sezonou hladce, postup Děčína do finále byl o poznání komplikovanější. V základní části byl sice třetí, pak ale série porážek připravila po 15 letech o místo trenéra Pavla Budínského, kterého nahradil Tomáš Grepl.

Pod jeho vedením Děčín vyhrál tři z posledních čtyř utkání nadstavbové části a v play off si poradil s Opavou 4:3 na zápasy a v semifinále vyřadil 4:2 Svitavy.

„Účast Děčína ve finále je mírné překvapení. Měl nepovedené období, měnil trenéra, ale nakonec se vyšvihl. Před dvěma měsíci by to nikdo neřekl. Ale kdo je viděl hrát v play off, tak zas tak překvapený není,“ uvedl nymburský kapitán Pavel Pumprla.

Děčín vstoupí do finále jako jasný outsider, protože nad Nymburkem už sedm let a 27 zápasů nedokázal zvítězit.

Pivot Robert Landa však věří ve vítězství. „Vždycky je šance. S Nymburkem je to 1:5? Nebo 1:20? Doma je pravděpodobnost vítězství větší. Vždycky je tu ale naděje, že právě dnešní utkání bude to, ve kterém zvítězíme,“ uvedl na klubovém webu.

Po pátečním utkání bude finále pokračovat v neděli v Děčíně a pokud Nymburk udrží dosavadní neporazitelnost, bude moci slavit titul v úterý před vlastními fanoušky.