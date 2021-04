Buldok se dál mračí. Dokonalou sezonu Gonzagy zhatilo až hořké finále

Už to vypadá skoro jako prokletí. Od roku 1976 se v NCAA pouze pěti týmům podařilo probojovat do závěrečného turnaje bez porážky a žádný z nich si domů titul neodnesl.

Dva týmy prohrály v semifinále, zbylé tři přišly zkrátka ve finále. Letos je to 45 let od doby, co Indiana prošla celou sezonou bez ztráty a ročník korunovala národním titulem. NCAA na další takový tým stále čeká.

ESPN @espn Baylor spoils Gonzaga's perfect season to win its FIRST men's basketball national title https://t.co/KGdAAmkBMb oblíbit odpovědět

Spanilou jízdu Zags odstartovalo vítězství nad Kansasem, jedním z nejzvučnějších jmen v NCAA. Týmovou pohodu nerozhodila ani nucená dvoutýdenní pauza na začátku prosince, kdy kvůli koronaviru přišla Gonzaga o pět zápasů. Bulldogs se konzistentně drželi na špici žebříčků soutěže. Poté, co jednoznačně zvítězili ve své konferenci, je mnoho lidí vidělo jako horké adepty na titul.

Gonzaga i závěrečným turnajem procházela až s neuvěřitelnou lehkostí. V úvodních čtyřech kolech si suverénně poradila se svými soupeři. První opravdový test přišel až v semifinále proti UCLA, kdy o postupujícím muselo rozhodnout až prodloužení. UCLA 3,3 vteřiny před jeho koncem po útočném doskoku srovnala na 90:90.

Po vyhození zpod koše se ale míče ujal Jalen Suggs, v rychlosti předribloval na útočnou polovinu a se závěrečnou sirénou proměnil dalekonosnou trojku o desku, která poslala Gonzagu do finále. Zdálo se, že letos Zags prostě nic nezastaví.

Momenty z celostátního semifinále:

Právě Suggs byl jedním z lídrů. Rodák z Minnesoty přišel do týmu s velice působivým středoškolským životopisem. Kromě basketbalových stipendií obdržel i nespočet nabídek k hraní amerického fotbalu.

Jako opěvovanému nováčkovi se mu dostávalo hodně pozornosti - a Suggs veškerá očekávání naplnil. Za necelých třicet minut zapisoval 14,4 bodu, 5,3 doskoku a 4,5 asistence. Atletické křídlo figuruje v první trojce v nadcházejícím NBA draftu.

Jalen Suggs v dresu Gonzagy:

Po úchvatném vítězství nad UCLA o Bulldogs pochyboval málokdo. Ještě v pondělí večer, vteřiny před rozskokem, by si na Baylor Bears ve finále vsadil málokdo.

O deset minut později bylo ale všechno jinak; hráči Bayloru spustili neuvěřitelnou ofenzivní smršť a jejich obrana toho naopak soupeři moc nedovolovala. Zags se ani nenadáli a během první půle prohrávali o 19 bodů.

Gonzagu trápily útočné doskoky Bears a také ztráty. „Baylor nám to dnes udělal velmi těžké. Nenechali nás dělat věci tak, jak je dělat chceme,“ řekl po zápase Corey Kispert, jedna z hvězd Gonzagy. „Jsem zvyklý dostat na začátku zápasu ránu, zareagovat a vrátit se do utkání. Dnes se nám to ale nepodařilo, naše reakce byla příliš pomalá.“

Bulldogs se několikrát přiblížili na hratelný rozdíl, Baylor ale jakýkoliv pokus o comeback zamítnul. Finále ovládl 86:70.

Momenty z finále NCAA:

Sedmdesát bodů, které Gonzaga ve finále nastřílela, je její nejnižší ofenzivní číslo za celou sezonu. „Je opravdu těžké zakončit tak skvělý rok touhle cestou,“ řekl hlavní trenér Mark Few po druhé finálové prohře za poslední čtyři roky (loni se navíc turnaj neuskutečnil).

„Všichni jsme samozřejmě zklamaní, ale řekl jsem svým hráčům, že to, co dokázali, je úžasné. Nikdo nemá důvod cítit se špatně. Až se na letošní rok podívají s odstupem času, zjistí, že tato sezona byla skvělá a neuvěřitelná,“ dodal Few.

Dnes je Gonzaga považována na basketbalového obra, za který nastupují někteří z nejlepších hráčů. Nechybělo ovšem mnoho a univerzita by se na nejvyšší úroveň pravděpodobně nikdy nedostala. Před 25 lety se škola nacházela ve finanční krizi a administrativa hledala cesty, jak omezit utrácení. Jednou z variant bylo přesunutí sportů z první do třetí divize. Jen na stipendiích a cestovních výdajích by univerzita ušetřila přes milion dolarů. Ani nálepka školy, jež vychovala Johna Stocktona, málem nestačila.

„Strávil jsem prakticky celé léto záchranou našich sportovních programů,“ svěřil se sportovní ředitel Mike Roth. „Snažil jsem se vedení univerzity vysvětlit, že pokud půjdeme do třetí divize, nikdy se z nás nestane úspěšný sportovní tým. My ale chtěli vyhrávat tituly.“

Již o dva roky později to Zags dotáhli mezi nejlepších šestnáct týmů v NCAA. Tehdejší kouč Dan Monson poté přijal nabídku trénovat Minnesotu a jeho místo zaujal právě Mark Few. Od té doby patří Gonzaga mezi nejlepší týmy v Americe a její hvězdy se pravidelně objevují na předních pozicích v draftu NBA. Dá se říct, že k dokonalosti chybí jen ten titul.

Je jasné, že Gonzaga bude mít šanci snovou sezonu zopakovat příští rok. Experti univerzitu už teď označují za číslo jedna následujícího ročníku. Ačkoliv Suggs už modrobílý dres nejspíš oblékat nebude, tým pravděpodobně získá Cheta Holmgrena, nejlépe ohodnoceného středoškolského hráče. Jednalo by se o vůbec první středoškolskou jedničku v historii, která by se upsala právě Zags.

Vytáhlý univerzál Chet Holmgren je jedním z největších náctiletých basketbalových talentů v Americe:

Možná bude právě Holmgren tím posledním dílkem skládačky, který Bulldogs přinese vytouženou trofej pro šampiony NCAA.