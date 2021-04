Aari a její zóna. Jak malá velká kanonýrka dostala Arizonu pod vrchol

Po již třetí proměněné střele z dálky se otočila, běžela na půlící čáru a s rukama zkříženýma na prsou zaujala postoj, který všem divákům poslal jasný vzkaz - nezahrávejte si se mnou. Arizona po její trefě vedla v polovině druhé čtvrtiny o devět bodů a Connecticut, tradiční velmoc ženského basketu, žádal v semifinále NCAA o timeout.

Velké basketbalové momenty Aari McDonaldové proti Connecticutu:

Psal se rok 2016 a Aari McDonaldová nastupuje do prvního ročníku na univerzitě. Tenkrát však oblékala fialový dres Washingtonu, kde se učila od Kelsey Plumové, historicky nejlepší střelkyně NCAA a budoucí jedničky draftu WNBA.

Ačkoliv si McDonaldová nevedla statisticky vůbec špatně a na hřišti strávila průměrně 24 minut, spokojená na severozápadě Spojených států nebyla. Již po jednom roce odešla a nový domov získala v Tucsonu kde sídlí University of Arizona.

Women’s Hoopz @WomensHoopz Reminder Arizona is a team built from transfers. The transfer portal isn’t always a bad thing.. #NCAAW Aari McDonald - Washington Trinity Baptiste - Virginia Tech Bendu Yeaney - Indiana Shaina Pellington - Oklahoma oblíbit odpovědět

Zatímco se McDonaldová seznamovala s univerzitním basketbalem v dresu Washingtonu, Arizonu jako nová hlavní trenérka převzala Adia Barnesová, jejímž úkolem je dostat Wildcats na vrchol prestižní konference Pac-12. Aari ji v tom má výrazně pomoci.

Talentovaná rozehrávačka kvůli přestupu nesmí rok hrát a Arizona vyhraje pouze šest utkání. Následující ročník se však McDonaldová dostává na hřiště a přichází obrat o 180 stupňů.

Barnesová tým dovede ke 24 výhrám. Arizonu sice těsně mine závěrečný March Madness turnaj, univerzita se ale kvalifikuje do WNIT - klání pro 64 týmů, které se do elitního play off NCAA nevešly. Wildcats celý turnaj ovládly a McDonaldová se stala nejužitečnější hráčkou.

A úspěchy pokračovaly dál. Barnesová Arizonu přeměnila na jeden z nejlepších týmů v konferenci a nikdo nepochyboval, že se Wildcats konečně podívají do závěrečného March Madness. McDonaldové loni sázela 20,6 bodu na zápas a měla namířeno do WNBA.

Jen pár dní po konci konferenčního turnaje ale v Americe naplno udeřila koronavirová pandemie, která předčasně ukončila všechny univerzitní sporty. March Madness se nekonal a hráčky místo na hřiště putovaly do domácí karantény. WNBA draft se uskutečnil virtuálně, jméno rodačky z Kalifornie v něm ale chybělo. McDonaldová se rozhodla modrobílý dres oblékat ještě jeden rok. Dokončit, co začala.

Ročník začal později kvůli pandemii, pár zápasů muselo být zrušeno a v dalších měsících bylo třeba dodržovat přísná pravidla, která mají zamezit šíření koronaviru. Arizona mezi nejlepší celky celé soutěže a do March Madness jde s neuvěřitelnou sebedůvěrou. McDonaldová předvádí nejlepší výkony kariéry a tým se na začátku dubna probojoval na historicky první Final Four. V semifinále na Wildcats čekal již zmíněný Connecticut.

Arizona ovšem nebyla k zastavení. Huskies od začátku nestíhali odpovídat na nápor hráček v červených dresech a velmi rychle prohrávali dvojciferným rozdílem. Ačkoliv se UConn několikrát přiblížil na hratelný rozdíl, Arizona mu nikdy nedovolila ohrozit její cestu do finále. McDonaldová zápas dokončila se 26 body.

„Aari dnes dominovala celému zápasu, od začátku do konce,“ řekl na její konto legendární trenér Connecticutu Geno Auriemma. „Dnes jsme na ni nenašli odpověď.“

Během čtyř let se z týmu, který vyhrál za jediný rok pouze šest zápasů, stalo zvučné jméno univerzitního basketbalu. Barnesová společně s McDonaldovou řídily tuhle proměnu až k duelu o národní titul. Ani tentokrát nebyla Arizona favoritem; v cestě jí stál Stanford, rival ze stejné konference.

Ve finále, které se neslo v obranném duchu, byl nakonec o jediný bod šťastnější Stanford (54:53). Škola z Kalifornie vyhrála svůj třetí titul, Arizona nakonec zůstala těsně pod vrcholem.

Pohádkovou cestu a zápis do historie ovšem Arizoně nikdo nevezme. Stanford se navíc o vítězství obával do úplně poslední sekundy zápasu - do konce zbývalo 6,1 vteřiny, když si Barnesová vzala timeout, aby nakreslila závěrečnou akci pro svůj tým. Míč se dle očekávání dostal do rukou Aari. Ta přes tři obránkyně vyslala na koš tříbodovou střelu, která jen velmi těsně nepropadla obroučkou.

Letos už WNBA draft McDonaldovou neminul. Jako třetí v pořadí si rychlou rozehrávačku vybral celek Atlanta Dream. Aari tak již brzy čeká tréninkový kemp. Začátek soutěže je naplánován na 14. května.

Overtime @overtime AARI MCDONALD GOES #3 OVERALL TO THE ATLANTA DREAM https://t.co/ttbOb021jV oblíbit odpovědět

McDonaldová sice se svou výškou patří mezi nejmenší hráčky ligy, její jméno už je ovšem obrovským pojmem ženského basketbalu.