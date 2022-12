Hradečtí basketbalisté čekají na domácí výhru. Vyjde osmý pokus?

„V podstatě jsme celý zápas vedli, ale nakonec vítězství brala Ostrava,“ posteskl si trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka. Hradci se tím jen prohloubila negativní domácí bilance, v níž nefiguruje ani jediná výhra. Ve hře tak Sokoly drží mnohem vydařenější bilance na hřištích soupeřů. Tam sehráli zatím jen čtyři duely a drží si v nich padesátiprocentní úspěšnost.

Královští sokoli do sobotního zápasu, který v hale v Třebši začne v 18 hodin, půjdou jako poslední tým tabulky. I proto by se jim domácí výhra náramně hodila. Jejich výhodou bude, že trenéři budou mít k dispozici kompletní kádr včetně všech opor. K těm, již v týmu jsou minimálně od začátku sezony, se jen před několika týdny připojil americký špílmachr Autrey.

„Společně se Šturanovičem jde o základní kameny, rozehrávač a pivot pro nás jsou stěžejní. K základním kamenům dále patří Škranc, Ondřej Peterka, Mandalinič a Goga, bez těchto borců si naši hru nedokážu představit,“ jmenoval Peterka základ týmu, na který bude i dnes spoléhat.

Jak je každý z těchto borců pro úspěch důležitý, předvedl ve zmíněném utkání s Ostravou vyfaulovaný pivot Šturanovič. „Hrozně to mrzelo, protože zbývalo ještě mnoho času, zhruba sedm minut do konce zápasu. Myslím, že kdyby k vyfaulování nedošlo, tak bychom měli velkou šanci vyhrát. Na doskoku jsme hořeli, bez Šturanoviče to byl zmar,“ uvedl kouč.