Zapomněli jsme, jak se máme radovat. Jihlavu překvapila první výhra sezony

„Bezprostředně po zápase jsme se první vteřiny vlastně ani neradovali, jako bychom úplně zapomněli, co se v takové chvíli dělá,“ smál se trenér BC Vysočina Petr Pešout. „Pak to ale prasklo a v kabině už jsme si radost užívali naplno.“

Opravdu jste hráli tak dobře, nebo vás soupeř malinko podcenil?

Musím říct, že v poslední době byl náš herní projev mnohem lepší, proto jsme tajně doufali, že by zlom mohl přijít právě v Olomouci. Dobře jsme se na ni připravili, i ztráty, které jsme vyrobili, se daly napravit. Zkrátka se těch dobrých faktorů sešlo víc.

Však jste se taky pořádně načekali. Nový ročník začal v září a vy jste si první úspěch připsali až začátkem prosince...

Pro mě je to takový předčasný vánoční dárek. (usmívá se) Jsem opravdu moc rád, že se nám utkání povedlo.

Věříte, že vítězstvím v Olomouci jste zahájili mnohem vydařenější období?

Doufám, že kluky povedený výsledek nakopne. My se opravdu lepšíme, hra si sedá, proto taky věřím, že to nebyl poslední zápas, v kterém jsme se na konci radovali z vítězství.

Copak jste v kabině při vítězné euforii nejvíc křičeli?

(směje se) To myslím není publikovatelné.

Každopádně už nejste v tabulce poslední...

Však jsme si taky tabulku hned hromadně fotili. A přitom samozřejmě padaly hlášky jako: Hej, nevíte někdo, kolik bodů nám ještě chybí do play off? (směje se)

První vítězství zvenku už máte, teď by to tudíž chtělo přidat úspěch i doma. Cítíte se na výhru třeba hned v dalším kole v neděli proti Novému Jičínu?

Nic jednoduchého to s ním rozhodně nebude. Na druhou stranu chceme dát doma našim fanouškům taky nějaký dárek. Proto pevně věřím a doufám, že Nový Jičín potrápíme a vyhrajeme.