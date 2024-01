Veterán LeBron si vylepšil kariérní maximum. Lakers udolali Golden State

Nestárnoucí James odehrál více než 47 minut, jen o čtyři roky mladší Curry strávil na palubovce přes 43 minut. A v souboji hvězd dělal, co mohl. Jednu trojku trefil 4,7 sekundy před koncem druhého prodloužení, jinou proměnil zhruba minutu předtím. Přesto výhru slavili Lakers.

„Soupeření se Stephenem je něco, o čem budu jednou vyprávět vnukům. O tom, jak jsem hrával proti jednomu z nejlepších hráčů, co kdy v basketbale působili. I v pokročilém sportovním věku se pořád posouváme vpřed a to je něco, co neberu jako samozřejmost,“ řekl James, který zaznamenal 110. triple double v kariéře. Sekundoval mu Anthony Davis s 29 body a 13 doskoky či D’Angelo Russell s 28 body.

Pátý triumf v řadě vybojovali rozjetí Los Angeles Clippers, na něž nestačil ve své hale lídr Východní konference Boston. Hosté zvítězili 115:96, v zápase vedli až o 36 bodů a vývoj měli po celou dobu pod kontrolou. Podařila se jim odveta za prosincovou domácí drtivou porážku 108:145.

„Byli jsme pořádně motivovaní. Pořád jsme mysleli na to, jak nám v Los Angeles nakopali zadek, a tak jsme byli soustředění po celou dobu a hozenou rukavici jsme zvedli,“ pochvaloval si kouč třetího týmu Východní konference Tyronn Lue. S 26 body táhl vítězný celek Kawhi Leonard.

Další šlágr mezi mistrovským Denverem a Philadelphií byl opět ochuzen o účast Joela Embiida. Kamerunský pivot v hale Nuggets nenastoupil už ve čtvrté sezoně po sobě, a tak se opět nekonal souboji posledních dvou nejužitečnějších hráčů ligy s Nikolou Jokičem. Srbský reprezentant k výhře Denveru 111:105 přispěl 26 body, 16 doskoky a 7 asistencemi. Na straně hostů zaznamenal 30 bodů a 13 doskoků další pivot Paul Reed.

Embiid laboruje s kolenem a nakonec nenastoupil, ačkoliv předzápasové rozcvičení absolvoval. O absenci rozhodl týmový lékař pár minut před rozskokem. „Chtěl hrát, lékaři to viděli jinak. Škoda pro diváky,“ řekl trenér Sixers Nick Nurse. „Věřím, že to liga prošetří,“ zlobil se domácí kouč Michael Malone.

Basketbalisté nejslabšího týmu Západní konference San Antonia si vyšlápli na soupeře z opačného konce tabulky Minnesotu a zvítězili doma 113:112. V utkání, které začalo o pět minut později kvůli netopýrovi na ploše, zaznamenal hvězdný nováček Victor Wembanyama 23 bodů a 10 doskoků. Za Timberwolves se blýskl 32 body a 12 asistencemi Anthony Edwards.

Den po historické „explozi“ v podobě 73 bodů zůstal Luka Dončič „jen“ na 28 bodech, ale spolu se 17 asistencemi a 10 doskoky zkompletoval devátý triple double v sezoně. Dallas nicméně doma podlehl 115:120 Sacramentu, za něž nastřílel 34 bodů De’Aaron Fox. Ještě o devět bodů víc dal P.J. Washington z Charlotte, navzdory jeho výkonu ale Hornets podlehli doma 122:134 Utahu, za který nastřílel 33 bodů a doskočil 12 míčů Lauri Markkanen.