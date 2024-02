Mitchell pomohl 45 body Clevelandu, Miami ukončilo v NBA sérii proher

Mitchell nasbíral 20 bodů z celkových 45 v poslední čtvrtině. V zápase dal šest trojek. Garius Garland, který nastoupil po zranění poprvé od poloviny prosince, si připsal 19 bodů za 20 minut.

Cavaliers uspěli pojedenácté z uplynulých 12 zápasů a za poslední měsíc a půl mají nejlepší bilanci v soutěži (16-4). Jejich základní pětka se přitom sešla pohromadě teprve ve dvanáctém utkání v sezoně. O dva dny dříve se po absenci čítající 21 zápasů kvůli zranění kolena vrátil pivot Evan Mobley.

„Je skvělé mít oba zpátky. Teď na tom musíme stavět, protože máme široký a talentovaný tým, takže je nutné najít společně cestu, jak dál,“ řekl Mitchell. Jeho spoluhráč Jarrett Allen zaznamenal klubový rekord díky 16. double doublu v řadě za 14 bodů a 11 doskoků. Hosty vedl s 20 body Ital Danilo Gallinari.

Basketbalisté Miami zabrali

Svou nejdelší sérii porážek od sezony 2007/08 utnulo Miami, které vedl Butler, jenž proměnil 10 ze 14 střel. Josh Richardson přidal 24 bodů, Bam Adebayo měl 16 bodů a 11 doskoků.

„Neustále jsme si připomínali, jaké štěstí máme, že můžeme hrát basket jako své povolání, navíc před tak skvělými fanoušky. Na chvíli se nám to vymklo, ale mohlo by to být horší,“ uvedl Butler k černé sérii Miami.

Hostům nebylo nic platných ani 33 bodů včetně sedmi trojek Keegana Murrayho nebo triple double Domantase Sabonise za 19 bodů, 17 doskoků a 13 asistencí.

Kevin Durant se téměř rok od výměny do Phoenixu poprvé vrátil do Brooklynu a 33 body přispěl k vítězství nad svým bývalým týmem 136:120. Jusuf Nurkič zaznamenal 28 bodů a 11 doskoků nasbíral. V dresu Nets dal 25 bodů Cam Thomas.

I bez Nikoly Jokiče, kterého trápí bolavá záda, vedl Denver v Oklahoma City až o 13 bodů, nakonec ale podlehl 100:105. Obhájci titulu neubránili Shaie Gilgeouse-Alexandera, který nasbíral 34 bodů.

Dallas bez Luky Dončiče, jenž má poraněný kotník, podlehl na hřišti Minnesoty jednoznačně 87:121. Třetí část prohrál 22:31 a čtvrtou drtivě 17:38. Lídrem vítězů byl s 29 body Karl-Anthony Towns. Los Angeles Clippers i bez zraněného Paula George vyhráli ve Washingtonu 125:109, velkou zásluhu na tom měl autor 31 bodů Kawhi Leonard.

Výsledky basketbalové NBA Brooklyn - Phoenix 120:136

Charlotte - Chicago 110:117

Cleveland - Detroit 128:121

Houston - New Orleans 99:110

Miami - Sacramento 115:106

Minnesota - Dallas 121:87

Oklahoma City - Denver 105:100

Portland - Milwaukee 119:116

San Antonio - Orlando 98:108

Washington - LA Clippers 109:125

Východní konference

Atlantická divize 1. Boston 48 37 11 77,1 2. New York 48 31 17 64,6 3. Philadelphia 46 29 17 63,0 4. Brooklyn 47 19 28 40,4 5. Toronto 47 17 30 36,2

Centrální divize 1. Milwaukee 48 32 16 66,7 2. Cleveland 45 29 16 64,4 3. Indiana 48 27 21 56,3 4. Chicago 49 23 26 46,9 5. Detroit 47 6 41 12,8

Jihovýchodní divize 1. Orlando 48 25 23 52,1 2. Miami 48 25 23 52,1 3. Atlanta 47 20 27 42,6 4. Charlotte 46 10 36 21,7 5. Washington 47 9 38 19,1

Západní konference

Jihozápadní divize 1. New Orleans 48 27 21 56,3 2. Dallas 48 26 22 54,2 3. Houston 47 22 25 46,8 4. Memphis 47 18 29 38,3 5. San Antonio 48 10 38 20,8

Severozápadní divize 1. Minnesota 48 34 14 70,8 2. Oklahoma City 48 33 15 68,8 3. Denver 49 33 16 67,3 4. Utah 49 24 25 49,0 5. Portland 48 15 33 31,3