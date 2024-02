Oslabení Lakers senzačně vyhráli v Bostonu, Maxey táhl Philadelphii 51 body

Lakers v této sezoně podávají průměrné výkony a na hřištích soupeřů se jim příliš nedaří. Proto nikdo nečekal, že by mohli uspět v Bostonu. Zvláště když poprvé v sezoně nastoupili jak bez Davise, tak i bez Jamese, kteří kvůli zraněním sledovali zápas jen z lavičky.

Jejich spoluhráči trefili 19 trojek a vedli většinu zápasu až o 16 bodů. Austin Reaves dal 7 trojek a 32 bodů. D’Angelo Russell měl 16 bodů a 14 asistencí, Jaxson Hayes přidal 16 bodů a 10 doskoků. „Všichni jsme talentovaní hráči a teď byla ideální příležitost to ukázat. Před zápasem jsme si řekli, že do toho dáme všechno bez ohledu na výsledek. A dopadlo to takhle. Nebylo v tom nic speciálního. Dobře jsme bránili, nefaulovali a bojovali jsme. Přesně v tomhle musíme pokračovat, až se LeBron s Anthonym vrátí,“ řekl Reaves.

Austin Reaves z Los Angeles Lakers se pokouší setřást bránícího Jaysona Tatuma z Boston Celtics.

Maxey si 51 body vytvořil nový osobní rekord v NBA, když o bod překonal své listopadové maximum. Důležité body trefil i v závěru, v němž domácí Jazz až do posledních vteřin sahali po výhře. Právě Maxey trefil sto vteřin před koncem klíčovou trojku, která pro Philadelphii srovnala skóre. Následně další trojku přidal Pat Beverley a výhru pečetil čtyři vteřiny před koncem opět Maxey. Sixers už pak výhru uhájili.

Už devátou výhru za sebou zaznamenal New York, který doma zdolal Indianu 109:105. Hlavní zásluhu na tom měl Jalen Brunson, který dal 40 bodů. New York je ve Východní konferenci na třetím místě. Knicks si pomohli i 60 doskoky, z nichž 19 včetně osmi v útoku zapsal Isaiah Hartenstein. Precious Achiuwa přidal 16 doskoků a rovněž osm v útoku. Celkem dali Knicks 25 bodů z druhých šancí.

Basketbalová NBA Boston - LA Lakers 105:114

Memphis - Cleveland 101:108

New York - Indiana 109:105

Utah - Philadelphia 124:127

Východní konference

Tabulka Atlantické divize Tým Z V P % 1. Boston 49 37 12 75,5 2. New York 49 32 17 65,3 3. Philadelphia 47 30 17 63,8 4. Brooklyn 47 19 28 40,4 5. Toronto 47 17 30 36,2

Tabulka Centrální divize Tým Z V P % 1. Milwaukee 48 32 16 66,7 2. Cleveland 46 30 16 65,2 3. Indiana 49 27 22 55,1 4. Chicago 49 23 26 46,9 5. Detroit 47 6 41 12,8

Tabulka Jihovýchodní divize Tým Z V P % 1. Miami 48 25 23 52,1 1. Orlando 48 25 23 52,1 3. Atlanta 47 20 27 42,6 4. Charlotte 46 10 36 21,7 5. Washington 47 9 38 19,1

Západní konference

Tabulka Jihozápadní divize Tým Z V P % 1. New Orleans 48 27 21 56,3 2. Dallas 48 26 22 54,2 3. Houston 47 22 25 46,8 4. Memphis 48 18 30 37,5 5. San Antonio 48 10 38 20,8

Tabulka Severozápadní divize Tým Z V P % 1. Minnesota 48 34 14 70,8 2. Oklahoma City 48 33 15 68,8 3. Denver 49 33 16 67,3 4. Utah 50 24 26 48,0 5. Portland 48 15 33 31,3