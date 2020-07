Od velkých obav k nule pozitivních testů. Kolotoč jménem NBA musí běžet

, aktualizováno

Normálně by to představovalo třaskavinu, jíž je showbyznys jménem NBA napěchovaný po střechu. Co bude vedení ligy dělat, když při americké hymně někdo poklekne, či dokonce opustí hřiště? „Máme pravidla, zároveň respektuji poklidné protesty,“ řekl šéf soutěže Adam Silver. „Samozřejmě to občas budeme muset řešit. Ale také rozumím tomu, že žijeme ve velice neobvyklých časech.“