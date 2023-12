Turnaj NBA Cup zná finalisty, o trofej si zahrají basketbalisté Indiany a Lakers

Lakers pomohl do finále 30 body LeBron James a má tak šanci do své bohaté sbírky přidat další trofej. „Je to fajn turnaj, ale pořád je ještě prosinec, takže nemá cenu moc bláznit. Ale máme další příležitost být ještě lepší a těšíme se,“ řekl James, střelecký rekordman ligy, její čtyřnásobný šampion nebo držitel čtyř cen MVP finálové série.

Lakers měli šest dvouciferných střelců, přitom nikdo neodehrál více než 31 minut. Skvěle jim vyšla prostřední pasáž: ve druhé a třetí čtvrtině deklasovali New Orleans v součtu 81:41.

Hvězdou mladého týmu Indiany byl stejně jako ve čtvrtfinále proti Bostonu Tyrese Haliburton. V zápase s Milwaukee nasbíral 27 bodů, 15 asistencí a 7 doskoků. „Hrajeme dobře a momentálně šokujeme svět. Budeme v tom pokračovat,“ slíbil Haliburton. Lavička Pacers jasně přehrála tu soupeřovu, každý z deseti hráčů Indiany v semifinále zaznamenal nejméně šest bodů.

Frustrace Milwaukee pokračovala v šatně a podle médií se pohádali Bobby Portis s trenérem Adrianem Griffinem. Ten se zlobil, že tým prohrál na doskoky 46:51, podle Portise byl klíčový v závěru vyrovnaného utkání útok.

Pacers v poločase vedli o 12 bodů, ale po třetí části, kterou ztratili 28:43, prohrávali o tři body. Rozhodla tak závěrečná čtvrtina a tu Indiana ovládla 37:25. Ještě 2:40 minuty před koncem byl rozdíl o jediný bod, pak ale dominovala Indiana. Bucks tak nebylo nic platných ani 37 bodů a 10 doskoků Janise Adetokunba.

NBA – semifinále NBA Cupu Zápasy se započítávají do základní části ligy LA Lakers - New Orleans 133:89

Milwaukee - Indiana 119:128

Východní konference

Atlantická divize 1. Boston 20 15 5 75,0 2. Philadelphia 20 13 7 65,0 3. New York 20 12 8 60,0 4. Brooklyn 20 11 9 55,0 5. Toronto 21 9 12 42,9

Centrální divize 1. Milwaukee 22 15 7 68,2 2. Indiana 20 12 8 60,0 3. Cleveland 21 12 9 57,1 4. Chicago 22 8 14 36,4 5. Detroit 21 2 19 9,5

Jihovýchodní divize 1. Orlando 21 14 7 66,7 2. Miami 21 12 9 57,1 3. Atlanta 20 9 11 45,0 4. Charlotte 19 6 13 31,6 5. Washington 20 3 17 15,0

Západní konference

Jihozápadní divize 1. Dallas 20 12 8 60,0 2. New Orleans 23 12 11 52,2 3. Houston 18 9 9 50,0 4. Memphis 20 6 14 30,0 5. San Antonio 20 3 17 15,0

Severozápadní divize 1. Minnesota 20 16 4 80,0 2. Oklahoma City 20 13 7 65,0 3. Denver 22 14 8 63,6 4. Utah 21 7 14 33,3 5. Portland 20 6 14 30,0