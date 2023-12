Boston ztratil naději na trofej, semifinále NBA Cupu si zahraje Indiana

Indiana Pacers zvítězili v NBA nad dosavadním lídrem Boston Celtics 122:112 a zároveň postoupili do semifinále nově vzniklého turnaje NBA Cup. V Las Vegas se ve čtvrtek utkají s vítězem duelu mezi New Yorkem a Milwaukee o to, kdo bude moci hrát v sobotním finále o novou trofej. V Západní konferenci si místo v semifinále vybojovali baskwtbalisté New Orleans Pelicans výhrou 127:117 nad Sacramento Kings. Jejich dalším soupeřem bude lepší z utkání Los Angeles Lakers - Phoenix Suns.