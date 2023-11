Novinka NBA slaví úspěch. Sledovanost strmě vzrostla, Netflix chystá nabídku

In-Season Tournament, jak se turnaj v originále jmenuje, měl být jistou napodobeninou evropských pohárových soutěží ve fotbalu. Něco si v zámoří chtěli vzít z Ligy mistrů, trochu zase třeba z anglického FA Cupu.

Pokud byste za každou cenu toužili hledat paralely, pár jich možná najdete, ale spíš budete zklamaní. NBA vytvořila nový formát, který zřejmě ještě bude potřebovat časem doladit.

Pro vysvětlení: do turnaje se počítají výsledky předem určených duelů základní části NBA. Ze skupin týmy mohou postoupit do vyřazovací fáze, která se kromě finálového střetnutí rovněž započítává. Pravidla jsou logicky beze změn, jen palubovky, dresy a všechny věci okolo jsou pestřejší, barevnější a divočejší.

Byť si fandové i profesionální designéři právě na ztřeštěnost kurtů povětšinou stěžují, v centrále NBA je relativně veselo. Když necháte pořádně rozhovořit čísla, zjistíte, jak velký zájem zatím turnaj vyvolal.

Televizní stanici ESPN stoupla sledovanost pátečních utkání NBA, kdy se turnaj dosud hrál, oproti stejnému období v předchozím roce o 55 procent. Turnajové zápasy skrze online platformu NBA League Pass zase sleduje od 42 procent více diváků než ostatní ligové duely.

Z nabyté popularity nového konceptu by rád vytěžil cosi pro sebe i Netflix. Americká streamovací služba začíná sondovat, jestli by nebylo možné v příštím ročníku vysílací práva na vložený turnaj zakoupit.

Zaujal vás projekt vloženého turnaje NBA? Ano 19 %(6 hlasů) Ne 81 %(25 hlasů)

Šlo by o přelomový moment, neboť Netflix se na rozdíl od svých konkurentů dosud vyhýbal živým sportovním přenosům obloukem.

„Ted Sarandos, jeden ze šéfů Netflixu, to se vstupem na sportovní pole myslí vážně. Byl by to pro ně mimo jiné dobrý způsob, jak vytěžit více z reklamy,“ píše novinář John Ourand ze Sports Bussiness Journal.

Známá VOD (video on demand) služba by pak zřejmě z turnajového dění vyrobila i dokumentární sérii, podobně jako to dělá při cyklistické Tour de France nebo seriálu Formule 1.

Jenže k tomu je ještě zatím daleko. Nejprve by se NBA potřebovala otřepat z kritiky. Pomiňme barevné hrací plochy, samotný formát bude nejspíš potřeba pro příště upravit.

V úvahu samozřejmě připadá turnaj s klasickým pavoukem. Žádné skupiny, jednoduše kdo prohraje, končí. Jako je to třeba ve fotbalových domácích pohárech. S odvážnou myšlenkou nyní přišel i přední basketbalový reportér David Aldridge. „Ať Tournament nahradí Utkání hvězd! Konečně by byl k vidění zápas, v němž se bude hrát naplno,“ říká redaktor The Athletic. „Soutěže trojkařů i smečařů by zůstaly, zápasy mladých nadějí také.“

Možná by nebylo na škodu, kdyby se podobně atraktivním střetnutím trochu unavený formát hvězdného víkendu oživil. A třeba ve Státech usoudí, že měli v případě In-Season Tournamentu raději okopírovat vzývaný a osvědčený FA Cup rovnou.