LeBron vládl klasice, Lakers slaví v Bostonu po trefě s klaksonem

VIDEO: Kuzma 3-ball. Kyrie runner. Rondo game-winner. ?? the final buckets down the stretch as the @Lakers outlast @celtics in Boston! #LakeShow https://t.co/lNadmTDKG6 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Kuzma 3-ball. Kyrie runner. Rondo game-winner. the final buckets down the stretch as the @Lakers outlast @celtics in Boston! #LakeShow https://t.co/lNadmTDKG6