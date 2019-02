Washington se vzdal Portera. Má bijce Portise a zmařenou naději Parkera

Desátého února 2018 se chicagský podkošový rváč Bobby Portis zviditelnil mezi příznivci Washingtonu. V závěru vzájemného zápasu hrubě fauloval rozjetého Tomáše Satoranského, který mířil pro další zápis na své pětadvacetibodové konto. Už si pro ně nedošel. Oběma drsný zákrok ukončil zápas.

Američan byl vyloučen, Čech se přesunul na marodku s otřesem mozku.

„Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Naštěstí jsem dopadl nejdřív na rameno. Nebylo to přímo na hlavu, což mě zachránilo. Podle mě se nesnažil hrát míč. Nemyslím si, že by mě chtěl takto faulovat, ale ukázal, že je mu to jedno,“ řekl tehdy Satoranský.

Po roce si budou moci záležitost vyříkat. Bobby Portis se se Satoranským potká ve společné kabině.

Bobby Portis zranil Tomáše Satoranského:

Sobotní zápas mezi Chicagem a Washingtonem každopádně získává nový náboj.

Portis je rozhodně hráčem, který vzbuzuje u útočících hráčů respekt. Druhý z nováčků Jabari Parker v tomto směru pokulhává, naopak se v minulosti nechal slyšet, že obrana je něco, čemu se věnovat nehodlá.

Někdejší opěvovaný talent a dvojka draftu 2014 se soustředí na ofenzivu, v Milwaukee ani v Chicagu s tím však díru do světa NBA neudělal.

Parker má smlouvu na 20 milionů dolarů nyní a dalších 20 milionů v příští sezoně, ty však podléhají klubové opci. A Wizards ji pravděpodobně nevyužijí.

Portis má v této sezoně zapisuje průměry 14,1 bodu a 7,3 doskoku na utkání. Stále teprve třiadvacetiletý Parker má 14,3 bodu a 6,2 doskoku.

Jabari Parker (2) z Chicaga a jeho trenér Jim Boylen

Ač se mu v této sezoně nedaří dle očekávání, Otto Porter Jr. je největší postavou a nejkomplexnějším hráčem v rámci výměny a ve Washingtonu se ho zbavovali neochotně.

V dalších dvou ročnících by však klubovou pokladnu stál celkem 55 milionů dolarů a klub se chce vyhnout placení daně z luxusu.

V příštích letech ho už tak bude tížit enormní smlouva pro Johna Walla (v následujícím ročníku 38 milionů a suma během pěti let vystoupá až na 47,3 milionu), ač ten míří na další operaci a poraněná achillovka ho připraví o další rok basketbalu.

John Wall z Washingtonu má po operaci paty zafixované chodilo.

Wizards ušetří také dalším tahem: zraněného pivotmana Markieffa Morrise (v této sezoně pobírá 8,6 milionu dolarů) poslali do New Orleans, obratem přijde křídelník Wesley Johnson (6,1 milionu dolarů). Washington to stálo druhou volbu v draftu 2023.

Svého nejlepšího střelce Bradleyho Beala si Wizards ponechali.