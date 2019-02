Gasol míří do Kanady. Kanter, Gortat i Teodosič přišli o práci

Philadelphia ztratila trpělivost s Markellem Fultzem. Teprve dvacetiletá jednička předloňského draftu skoro nehraje, za sebou má jen 36 zápasů a neustále léčí zdravotní neduhy. Teď o něj budou pečovat v Orlandu. Opačným směrem míří atletický křídelník Jonathon Simmons a také jedna volba v prvním a jedna volba ve druhém kole draftu.

Fultz měl tvořit hru Sixers spolu s Benem Simmonsem, ale už v první sezoně si poranil rameno, se kterým má problémy ještě dnes. Celkem má v NBA průměry 7,7 bodu a 3,4 doskoku a 3,4 asistence na utkání.

Ve středu Sixers získali Tobiase Harrise, Bobana Marjanoviče a Mika Scotta z LA Clippers a vzdali se Wilsona Chandlera, nováčka Landryho Shameta či Mika Muscaly.

Sixers následně doplnili své řady o Jamese Ennise III., Houston ho pouští za budoucí volbu v draftu, jeho primární snahou je ušetřit. Philadelphia ve středu přidala na soupisku také Malachiho Richardsona, získala ho z Toronta za finanční náhradu. Jenže o den později se o vzdala, měla místo pro Ennise.

Hlavní posilou by měl být Harris, dosud nejlepší střelec Clippers. Scott i Ennis však také pomohou a Marjanovič je zajímavým náhradníkem pro hvězdného Joela Embiida.

Tobias Harris (34) z LA Clippers se raduje ze své trojky.

Poprvé v NBA změnil působiště španělský podkošový reprezentant Marc Gasol. Z Memphisu, za který nastupoval jedenáctou sezonu, byl vyměněn do Toronta mimo jiné za Jonase Valančiunase. Také Litevec se stěhuje poprvé, za Raptors hrál od roku 2012. Odcházejí i C. J. Miles a Delon Wright. Grizzlies získali i volbu ve druhém kole draftu 2024.

Toronto nechalo jít dalšího pivotmana Grega Monroea. Společně s volbou ve druhém kole draftu ho poslalo do Brooklynu, který ho následně vyplatí ze smlouvy.

Memphis získal ještě jednoho evropského hráče, řeckého reprezentanta Tylera Dorseyho přivedl z Atlanty za Shelvina Macka. Ten se však v Hawks nezdrží a může si hledat nové angažmá.

Washington se zbavil platu Otto Portera Jr., poslal ho do Chicaga za Bobbyho Portise a Jabariho Parkera. Do Wizards přišel i Wesley Johnson z New Orleans, opačným směrem letí Markieff Morris. Podrobněji o těchto změnách zde.

Ke změnám sáhl i Dallas, který Harrisona Barnese vyměnil do Sacramenta za veterána Zacha Randolpha a mladíka Justina Jacksona. Zpráva vyšla najevo poněkud netakticky právě chvíli, kdy Barnes hrál zápas se Charlotte.

Posilám musel místo na dallaské soupisce uvolnit Salah Medžri, Mavericks následně vykoupí ze smlouvy také Randolpha.

Harrison Barnes jde naposledy do kabiny Dallasu.

Los Angeles Lakers přivedli v posledních dnech křídelníka Reggieho Bullocka, ve prospěch Detroitu se vzdali jedenadvacetiletého ukrajinského nováčka Sviho Mychajljuka.

K rivalským Clippers odeslali Lakers mladého Ivicu Zubace s Michaelem Beasleym a na oplátku mají Mika Muscalu, právě přicházejícího z Philadelphie.

Čistka v Clippers je ještě mohutnější. Vedle tradu kolem Harrise si Philadelphie si losangeleský klub dohodl odchod Averyho Bradleyho do Memphisu, za něj přicházejí JaMychal Green a Garrett Temple. Ze smluv budou vyplaceni polský pivot Marcin Gortat a srbský rozehrávač Miloš Teodosič (nejspíš se vrátí do Evropy).

Milwaukee odeslalo svou velkou naději jedenadvacetiletého Thona Makera do Detroitu a na oplátku dostalo dvaadvacetiletého Stanleyho Johnsona. Oba hráči, australský pivot i americký křídelník, byli draftováni do desátého místa, ale přísliby nenaplnili. Pistons s příchody Mychajljuka a Makera omlazují.

Johnsona si Milwaukee nakonec neponechalo, posouvá ho do New Orleans společně s Jasonem Smithem a čtyřmi volbami ve druhém kole draftu, na oplátku získá pivotmana Nikolu Mirotiče.

Hned tři celky se zapojily do výměny šesti hráčů. Houston posílí o Imana Shumperta ze Sacramenta a Nika Stauskase s Wadem Baldwinem z Clevelandu. Sacramento bere Aleka Burkse z Clevelandu a jednu volbu ve druhém kole draftu.

Stauskase a Baldwina si nakonec Rockets neponechají, poslali je do Indiany. A Pacers se chystají oba vyplatit ze smlouvy.

Iman Shumpert ze Sacramenta padá na palubovku.

A Cleveland má nyní k dispozici Brandona Knighta s mladým Marquesem Chrissem. Ještě větším přínosem však pro ně může být volba v prvním kole letošního draftu.

Stauskase a Baldwina získali Cavaliers před pár dny z Portlandu, obětovali za ně Rodneyho Hooda.

Kromě Hooda získali Blazers také haitského pivota Skala Labissiera, do Sacramenta za něj posílají Caleba Swanigana. Akční Kings rovněž vyplatí Bena McLemora.

New York nedokázal vytradovat pivota Enese Kantera, a tak jej vyplatí ze smlouvy. Bez práce kontroverzní Turek nezůstane, zájem projevil Boston.

Enes Kanter z New York Knicks vynechal zápas NBA s Washington Wizards v Londýně.

Knicks si nepodrží ani křídelníka Wesleyho Matthewse, kterého získali před pár dny z Dallasu v rámci tradu Kristapse Porzingise, Tima Hardawaye Jr. Courtneyho Lee a Treye Burka za DeAndreho Jordana a Dennise Smithe Jr. Matthews bude vyplacen a následně odejde do Indiany.

Vedle Washingtonu či Houstonu chce šetřit také Miami, do Phoenixu odeslalo Tylera Johnsona i Wayna Ellingtona. Druhý z nich by se na soupisce usadit neměl, rád by zamířil do úspěšnějšího celku. Suns se naopak zbavili veterána Ryana Andersona.

Boston poslal do Atlanty křídelníka Jabariho Birda, ta ho následně vyplatila ze smlouvy. Bird má problémy se zákonem kvůli domácímu násilí a ještě nenastoupil.

Chicago v minulých dnech získalo z Oklahoma City francouzského křídelníka Timothého Luwawu-Cabarrota. Zkušdný pivot Robin Lopez by měl být dalším hráčem, který bude vykoupen ze smlouvy, z Bulls by mohl zacílit do Golden State.

Na šanci stále čeká veterán Carmelo Anthony, po výměně z Houstonu do Chicaga a následném vykoupení ze smlouvy je bez angažmá. Hlavním kandidátem na jeho angažování zůstávají Lakers.