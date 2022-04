Shnilé jablíčko vše zničí. Receptem USK na úspěch jsou týmové hráčky

Proč podle vás USK dlouhodobě patří mezi nejlepší euroligové týmy?

Za prvé je to místem - Prahou. Díky tomu je klub stabilní, což je rozhodující. A zdejší atmosféra se hráčkám asi líbí. Každá, která má aspoň malou šanci se sem dostat, to chce. Ještě jsem nezažila, aby nějaká zahraniční hráčka řekla, že k nám nechce.

Takže klub má i díky úspěchům dobrou pověst?

Jednoznačně. Myslím, že je to i tím, že hodně hráček tady zažilo své nejlepší basketbalové roky. Proto cítí, že to pro ně bylo dobré rozhodnutí. A pak tyto dojmy posílají dál a naše reputace se šíří.

Nyní máte v týmu dvě Američanky, Slovinku, Slovenku, Španělku, Srbku a samozřejmě Češky, jak se vám s touto mezinárodní sestavou pracuje?

Snažíme se vybrat typy hráček, které nejsou konfliktní a jsou týmové. Aby zapadly. To je zase moje úloha, abych od svých známých zjistila, jaký kdo je. Abychom si sem nedovedli někoho, kdo bude začínající hniloba. Jedno shnilé jablíčko vám totiž zničí celý tým.

Jaká v družstvu panuje atmosféra před blížícím se Final Four?

Všichni se těšíme, aby už to začalo. Hráčky už nebaví se jen připravovat, po čtvrtfinále byla delší přestávka. Cítíme šanci, což je důležité.

Rozpis Final Four Pátek

16:00 Salamanka - Šoproň

19:00 Fenerbahce - USK Neděle

o třetí místo

finále

Vnímáte z pohledu trenérky tento miniturnaj, který rozhoduje o výsledku celé sezony, jako hodně specifický?

Ano, moje zkušenost je taková, že když je tam někdo poprvé, tak to většinou není dobré. Semele je ta atmosféra. Třeba María Condeová ještě Final Four nikdy nehrála, což byste do tak skvělé hráčky normálně neřekli.

Máte i kvůli tomu speciální mentální přípravu?

To zas ne. Myslím, že není třeba kolem toho dělat nějaké haló, protože hráčky jsou pak z toho vystresovanější. Je důležité, aby to braly jako každý jiný zápas. Věřím, že větší nervozita bude na straně Fenerbahce, které je doma, a všichni od něj čekají vítězství.

Může vám tento stav pomoct?

Doufám. Oni už se Euroligu snaží vyhrát x let a furt nic. Proto taky hodně stáli o to, aby letošní Final Four pořádali. A my ten tlak, který na ně je, zkusíme využít. S námi se vůbec nepočítá, což je výhoda.

Jakým stylem Fenerbahce hraje?

Velmi jednoduchým. Těží z individualit, jsou to všechno střelkyně. Jedna lepší než druhá. Těžko říct, jestli dá třicet bodů Jagupovová, McBrideová nebo Saballyová. To je fakt nepříjemné.

Co tedy bude na jejich útočnou sílu platit?

Bude se bránit těžko. Nemůžeme si moc vypomáhat, musíme se starat o ty střelkyně. Když je necháme, bude to složité.

Jak moc vás trápí absence Bálintové, Hanušové a Sklenářové? Stankovičová už sice je k dispozici, ale ještě dohání tréninkové manko.

Je nás zase stabilních sedm, stejně jako ve čtvrtfinále proti Schiu. Když budeme hrát dobře, tak to stačit bude (úsměv). Myslím, že dva zápasy v sedmi hráčkách se dají zvládnout.