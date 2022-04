ONLINE: USK hraje ve Final Four s Fenerbahce. Překvapí domácího favorita?

Vrchol euroligové sezony je tu, basketbalistky USK Praha bojují ve Final Four o postup do duelu o titul šampionek. V Istanbulu se utkávají s domácím celkem Fenerbahce a při páté účasti v semifinále chtějí podruhé postoupit do finále. Věří, že jim bude sedět pozice outsidera. V úvodním semifinále zdolala maďarská Šoproň španělskou Salamanku 74:69.