Bez Rusek cítí šanci, trénují s chlapci. V USK se chystají na Final Four

V pátek od 19:00 tuzemského času ho hráčky USK zahájí proti Fenerbahce Istanbul. Největšímu adeptovi na titul, který navíc bude těžit z bouřlivého domácího prostředí.

„Tím pádem ale budou pod větším tlakem, hrát před vlastními fanoušky je někdy náročnější,“ míní kapitánka Pražanek Teja Oblaková. „Každý je pasuje do role favoritů, ale my jim budeme chtít ukázat, kdo je USK a že to s námi nebudou mít jednoduché.“

Nicméně český klub bude v nejdůležitějších dnech sezony postrádat několik opor. Do Final Four nezasáhnou Slovenka Barbora Bálintová ani Češky Alena Hanušová a Simona Sklenářová.

Barbora Bálintová, Simona Sklenářová a Tereza Vyoralová (zleva) v dresech USK Praha

„Je nás zase stabilních sedm. Když budeme hrát dobře, tak to stačit bude,“ usmívá se Hejková, která tak bude sázet především na Američanky Alyssu Thomasovou a Brionnu Jonesovou, uzdravená už je Srbka Dragana Stankovičová. A Španělka María Condeová byla v pátek vyhlášena druhou nejlepší hráčkou základní části soutěže.

Basketbalistky USK si už oslabenou sestavu vyzkoušely ve čtvrtfinále proti italskému Schiu, které navzdory užší rotaci udolaly 2:1 na zápasy.

Rozpis Final Four Pátek

16:00 Salamanka - Šoproň

19:00 Fenerbahce - USK Neděle

o třetí místo

finále

„Už jsme na to zvyklé. Navíc to budou jen dva zápasy a mezi nimi budeme mít den volna. Tělo vydrží dost, když musí. Jsme na to připravené,“ říká Oblaková, která v pátek povede své spoluhráčky do semifinále, v neděli pak do boje o prvenství, nebo o třetí příčku.

Pražanky by samozřejmě radši braly první možnost. Díky absenci ruských klubů, které Euroliga kvůli vpádu na Ukrajinu vyloučila, se totiž pro ostatní účastnice otevírá skvělá příležitost.

„Tím, že tam není Jekatěrinburg, máme všichni životní šanci vyhrát titul. Bude záležet na formě, jakou ten den budeme mít, ale šance určitě je. Mým snem je vyhrát Euroligu, tak proč ne tento rok,“ zamýšlí se Slovinka.

Český celek odcestuje do Istanbulu během středy, načež bude mít několik tréninků na přizpůsobení se tamějším podmínkám.

„Zkoušíme věci, které hrají ony, naopak my přidáváme ještě něco, abychom je překvapily,“ popisuje Tereza Vyoralová, jak vypadá závěrečné ladění formy. „Každá z nás soupeřky zná, takže se individuálně koukneme na video. Na trénincích se pak zaměřujeme v podstatě jen na jejich akce.“

Právě kvůli tomu si na úterý pozvaly výpomoc chlapců, kteří napodobovali třeba pojetí univerzálky Fenerbahce Aliny Jagupovové. Statná Ukrajinka v letošní sezoně Euroligy dává průměrně 16 bodů na zápas.

„Každý hráč je zastavitelný, i když ona má fyzické predispozice úplně jinde než my,“ ví Vyoralová. „Musíme se připravit na to, že může vystřelit i dva metry za trojkou.“

Navzdory nesporným kvalitám Fenerbahce panuje v kádru USK natěšení. Samotný postup do Final Four, kam se Pražanky vrátily po třech letech, berou jako úspěch.

„Nikdo nepotřebuje nějak extra nabudit,“ ujišťuje Oblaková. „Chceme vyhrávat, a když máte šanci vyhrát Euroligu, je to už dost velká motivace.“