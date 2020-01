Druhá půle byla excelentní,těší svitavského kouče po výhře nad Opavou

Jejich vítězství 90:70 přiživilo jakous takous naději na to, že by ještě mohli skončit v tabulce základní části na druhém místě právě před Slezany, kterým momentálně tato příčka náleží. Tuři jsou stále třetí a na Opavu jim nyní schází jedna výhra.

„Jsem velmi rád, že jsme na obranné polovině kromě druhé čtvrtiny, kdy jsme tam skoro nebyli, předvedli velmi dobrou práci. Do utkání jsme si přenesli agresivní výkon ze zápasu s Pardubicemi,“ připomněl trenér Svitav Lukáš Pivoda nedávné vítězství v poháru.

Tuři měli poněkud ospalý start, brzy však šli až do dvouciferného vedení. Proto bylo mírně překvapivé, že si hosté nakonec do šatny odnášeli jednobodový náskok. Na vině byly obávané opavské trojky.

„Jdeme do zápasu s tím, že si jejich střelce pohlídáme, i když je to velmi těžké. A my v prvním poločase dostaneme 9 trojek, to je obrovské číslo,“ mrzelo kouče Pivodu.

Krátce po pauze Opava ještě vedla 49:42, jenže pak Svitavští vzadu výrazně přitáhli, zdvojovali a přehnali se přes ni jako stádo zvířat, která klubu propůjčila název. Dohrávali bez stresu, naopak na Slezanech byla patrná frustrace.

„To, co kluci předvedli ve druhém poločase, bylo skoro excelentní,“ liboval si trenér Pivoda. „Ale musíme zůstat nohama na zemi, je to ‚pouze‘ jedna výhra,“ nabádal mužstvo k další dřině.