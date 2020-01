Narostlo nám sebevědomí, pochvaluje si svitavský Crandall

„Vývoj jsme měli po většinu času pod kontrolou a díky vítězství se nám podařilo stáhnout náskok Opavy v tabulce na jedinou výhru,“ pochvaloval si Crandall. Svitavští se ve středu od 17.30 v posledním 22. kole základní části Kooperativa NBL postaví venku jedenáctému Kolínu.

Jaké to je, porazit tým jako Opava v souboji třetího s druhým?

Moc fajn. V poslední době hrajeme fakt dobře, zvítězili jsme snad v osmi zápasech z devíti nebo tak. To nám dodalo sebevědomí, abychom se dokázali měřit s tak skvělým protivníkem. Po výhře nad Opavou nám to sebevědomí ještě narostlo. Pravděpodobně si to s nimi rozdáme o druhé místo po nadstavbové části, možná se tam ještě nějak přimíchají Pardubice...

Duel sliboval vynikající basketbal a předvedená hra tomu v zásadě odpovídala, souhlasíte?

Rozhodně. Střetly se dva opravdu solidní týmy, kterým to teď šlo. V sestavě Opavy je spousta zkušených hráčů, co umějí výborně střílet. A my jsme taky hodně nebezpeční, zvlášť když hrajeme tak, jak chceme: tedy rychle a agresivně. To soupeřům moc nevoní. Byl to dobrý zápas.

Možná jen jeho soudcování bylo občas nepředvídatelné, pro obě mužstva.

To jo. Pro rozhodčí je to těžké, uhlídat pohyb tolika atleticky vybavených hráčů v plné rychlosti nebo v letu. Já jim to někdy zrovna neusnadňoval, když jsem se šel na něco poptat. Hádal jsem se s nimi. Ale mají to vážně velmi složité, zaslouží si respekt.

Opava je vyhlášená svými trojkami, což Na Střelnici jen potvrdila, že?

Ano, z perimetru pálili výtečně. Hlavně v prvním poločase nám nasypali hodně trojek (9). V poločase jsme si k tomu museli něco říct, aby jich po přestávce bylo míň. Chtěli jsme je nutit spíš k tomu, aby zakončovali z vymezeného území, a ne z dálky. Na trojky jsou totiž ohromně talentovaní.

Chystali jste se speciálně na Luďka Jurečku, krále trojkařů z nedávného Utkání hvězd, jejž jste se v Ústí nad Labem rovněž sám zúčastnil?

Ani ne. Zaměřili jsme se zkrátka na to, abychom plnili taktiku. Chtěli jsme ty střelecké pozice znepříjemnit všem, okamžitě je dostupovat.

Úvod zápasu vám příliš nevyšel, neproměnili jste pět střel zpod koše za sebou. V čem byl problém?

Nevím, jestli bych to označil úplně za problém, to se někdy stane. Bylo důležité, že jsme se k těm pokusům pod košem protlačili, naši pivoti se díky nim dostali do rytmu. Ale samozřejmě bylo potřeba začít tyhle jednoduché střely proměňovat, protože nikdy nevíte, jak těsná bude koncovka. Takhle jsme přišli o šest nebo osm bodů, které nám v závěru mohly chybět.

Pak jste ztrátu dohnali a získali až jedenáctibodové vedení. Nebyla škoda, že jste nakonec v poločase palubovku opouštěli s jednobodovým mankem?

Zprvu jsme dobře stříleli, dobře bránili a vybudovali si ten náskok. Jenže pak už jsme se tak nesoustředili a Opava se začala trefovat. Ten výsledek byl lehké zklamání. Neměli jsme to dopustit. Po přestávce jsme si už dali pozor.

Co vám ve třetí čtvrtce pomohlo zvrátit klání definitivně na vaši stranu?

Lepší obrana, nedovolili jsme jim střely, na které v ofenzivě spoléhali. Přidali jsme v nasazení, parádně si podávali balon, nasbírali jsme hromadu asistencí. A samozřejmě jsme taky dobře mířili. I z trojky, což je pro nás úleva, protože nám v sezoně moc nejdou.

V závěru už jste dohrávali v exhibičním duchu.

Přispělo k tomu, že nám ty střely propadly obroučkou, věřili jsme si. Snad se to projeví v dalších kolech.

Vidíte reálně možnost proklouznout na druhé místo před Opavu ještě po základní části? Nějaká malá šance tam je.

Pokusíme se o to, chceme hrát, jak nejlépe dovedeme, a být co nejvýš. Do play off bychom každopádně chtěli mít výhodu domácího prostředí, protože tady hrajeme perfektně.

V půlce ledna vám do týmu přibyla posila v osobě srbského křídelníka Svetozara Stamenkoviče. Jaký na vás zatím udělal dojem?

Výborný. Basket hraje léta, je velice zkušený. Je to chytrý hráč, zvedá výkon každého na place už jen tím, že na nás hodně mluví. K tomu je slušný střelec. Je super, mít ho po boku.

Jak jste si užil zmíněné Utkání hvězd?

Byla to zábava. Když jsem do Ústí vyrážel, moc jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale překonalo to všechny moje představy, byla to povedená akce. Děkuju za to, že jsem se na ní mohl podílet. Bylo „cool“ potkat se s hráči, proti kterým normálně hraju v lize, při takové příležitosti. V lize po sobě tvrdě jdeme, teď to bylo přece jen přátelštější.

Máte za sebou půlrok ve Svitavách. Jak jste si tu zvykl?

Líbí se mi tady. Je tu mnohem tepleji než v místech, odkud pocházím. Nemusím tu nosit tak tlusté bundy. (směje se)

Kde jste v Americe vyrůstal?

V Minneapolisu. Tam je v zimě běžně minus dvacet, je to bláznivé.

Na tom je vidět, že Minnesota není jen „State of Hockey“.

Jasně. (úsměv) Hokejem je asi, pravda, nejznámější, ale narodila se tam i řada dobrých basketbalistů.