Amatérismus Hradce! Nemít v éře covidu plnou soupisku je alarmující, štve Ústí

„Co se občas v KNBL děje, je opravdu smutné. Absolutní amatérismus klubu pokrytý vedením soutěže je do nebe volající. Klub, který dodržuje pravidla a snaží se v této nelehké době minimalizovat rizika plynulosti chodu nejvyšší soutěže, byl potrestán, a klub, kterému je chod a prestiž KNBL očividně jedno, si pouze mne ruce. Je smutné, že se musí bojovat i mimo hřiště a to rozhodně ne fair play stylem,“ obul se do soupeře Hrubý.



Hradecký trenér Lubomír Peterka v sobotu na klubovém webu vysvětlil: „Bohužel nás v dobře rozjeté sezoně postihla covidová nákaza. Nebyl to jednoduchý týden s nejistotou, kdo bude moct hrát a kdo ne. A zda vůbec budeme schopni k dalšímu zápasu nastoupit. Vedení soutěže v pátek rozhodlo, že se nedělní utkání odehraje. To jsme však ještě neměli výsledky všech testů. Nakonec máme šest zdravých hráčů. Nejsme tedy schopni k nedělnímu utkání nastoupit v minimálně potřebném počtu sedmi hráčů.“

Hrubý se do Hradce Králové na svém Facebooku opřel. A vysvětlil, že ne kvůli koronaviru.

„Vůbec bychom neměli problém, kdyby to bylo kvůli covidu, ale je to proto, že profesionální tým KNBL nemá ani dvanáct hráčů na soupisce. V tuto chvíli mají pět hráčů mimo. Tedy šest schopných. Všichni víme, že je covid, tak se budu snažit minimalizovat rizika. A to vážně není tento případ,“ napsal ústecký šéf.

Tvrdí, že Asociace ligových klubů několikrát apelovala na kluby, ať mají na soupiskách maximální možný počet hráčů právě z důvodu hrozby covidu. „Samozřejmě každého muže covid zasáhnout a s tím bychom neměli sebemenší problém, ale to, že nějaký klub v takto složité době nemá ani dvanáct hráčů na soupisce, je alarmující. Ať mají klidně sedm, ale ať tím neohrožují plynulost chodu KNBL,“ rozladilo Hrubého.

Královéhradecký trenér Lubomír Peterka a jeho svěřenci

Královští sokoli ústy Peterky vzkázali: „Situace nás mrzí. Nekomplikuje se to jen nám, ale i Ústí a Brnu, kterým se přeloží zápasy. Ale covidová situace se zhoršuje všude kolem nás. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím poprat,“ uvedl Peterka.

Hradec Králové je v lize sedmý s pěti výhrami a prohrami, ústecká Sluneta o příčku za ním s bilancí 4-6.