Návrat na MS po dekádě: mladým basketbalistkám chyběl soupeř, pak centimetry

Prestižní turnaj pro šestnáct nejlepších týmů je jedinou oficiální letošní akcí pořádanou organizací FIBA. Jelikož se loni kvůli koronavirové pandemii neuskutečnily žádné kontinentální šampionáty, družstva startující na MS byla vybrána pomocí postavení ve světovém žebříčku. A to nahrálo Česku - po dlouhé odmlce se český tým střetává se světovou konkurencí.

Vyvolená dvanáctka trenérky Romany Ptáčkové se v maďarském Debrecenu měla v základní skupině postupně potkat s Mali, Kanadou a Japonskem.

Turnaj odstartoval 7. srpna a pro český tým se jednalo o úspěšné zahájení, ačkoliv se první dva body obešly bez námahy. Družstvo Mali se totiž na cestě do Maďarska potýkalo s problémy a do destinace nestačilo dorazit včas, tudíž byl sobotní zápas kontumován ve prospěch českého týmu.

Pravou premiéru tak české hráčky zažily až o den později proti Kanadě. Měly výborný vstup do zápasu a rychle vedly 12:4, po úvodní desetiminutovce držely ještě čtyřbodový náskok. Ve druhé části se začalo Kanaďankám dařit a šly do mírného vedení, ale pět vteřin před koncem poločasu na 36:36 srovnala proměněným dvojtaktem Dominika Paurová.

Česká nominace Rozehrávačky: Valentýna Kadlecová (Chomutov), Kateřina Zeithammerová (USK Praha), Aneta Finková (Trutnov), Dominica Hynková (KP Brno) Křídla: Eliška Brejchová, Petra Malíková (obě Slovanka), Eliška Kubíčková (Havířov/Ostrava), Dominika Paurová (Hradec Králové), Klára Stloukalová (SŠMH Brno/Žabiny Brno) Pivotky: Simona Fišerová (Hradec Králové), Martina Pokorná (SŠMH Brno/Žabiny Brno), Julia Vydrová (BA Sparta/Strakonice)

Třetí čtvrtinu otevřela úspěšnou trojkou opět Paurová, poté si ale tým trenérky Ptáčkové připsal tři ztráty v řadě a soupeřky šly do trháku. Kanada si vypracovala dvojciferné vedení, které už se českému celku nepodařilo stáhnout.

Náskok Kanady necelé čtyři minuty před koncem narostl až na 16 bodů. Český výběr reagoval oddechovým časem a ještě zabojoval, soupeřky už ale nedopustily zaváhání a blíž než na osm bodů české hráčky nepustily. Druhé představení na MS tak skončilo porážkou 71:79.

Češky měly lepší úspěšnost střelby, ztratily i méně míčů, ale jednoznačně prohrály na doskoku. Kanada tuto statistiku ovládla poměrem 63:48, velkou roli hrály hlavně body po útočném doskoku, kterých zámořský tým zaznamenal třicet. Kanada také střílela o dvacet trestných hodů více.

Na doskoku se daly očekávat potíže, jeho nejvyšší hráčka měří 183 centimetrů, zato Kanada dorazila se třemi dívkami kolem 190 cm.

Nejlepší českou střelkyní byla se šestnácti body již zmíněná Dominika Paurová. Teprve šestnáctiletá hráčka Hradce Králové se blýskla double doublem, když ke svému střeleckému představení přidala i jedenáct doskoků. Patnáct bodů zaznamenala Valentýna Kadlecová, po devíti bodech přidaly Kateřina Zeithammerová se Simonou Fišerovou.

Česká basketbalistka Dominika Paurová (vlevo) v zápase mistrovství světa do 19 let proti Kanadě

V pondělí je na programu den volna a v úterý závěrečné utkání ve skupině, ve kterém česká repre vyzve Japonsko. Asijský tým úvodní den o bod porazil Kanadu, v neděli ale nestačil na Mali. Po dvou hracích dnech tak mají všechny týmy ve skupině D na kontě jedno vítězství a jednu porážku.

Systém turnaje posílá všechny týmy do osmifinále. Vítězové skupin se utkají s celky na čtvrté pozici, zatímco týmy na druhých příčkách vyzvou týmy na třetích. Soupeř českého celku vzejde ze skupiny C, do níž patří Španělsko, Francie, Korea a Brazílie.