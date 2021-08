Mladé basketbalistky vyhrály na MS skupinu, v osmifinále vyzvou Brazílii

Úterní vítězství nad Japonskem 63:58 na závěr skupiny D se nerodilo lehce. Češky sice vstřelily úvodní dva koše zápasu, jejich vedení ale netrvalo dlouho. Japonsko odpovědělo dvěma trojkami a od půlky první čtvrtiny už Evropanky pouze ztrácely. Po první čtvrtině soupeřky vedly o jedenáct bodů a situace nevypadala dobře.

Česká dvanáctka druhé dějství otevřela trojkou Valentýny Kadlecové. O pár minut později se stejná hráčka zpoza tříbodového oblouku trefila znovu, další úspěšný pokus z dlouhé vzdálenosti přidala Dominika Paurová. Český tým šel minutu před koncem poločasu do vedení, soupeřky ale zvládly srovnat na 30:30.

I po změně stran se skóre přelévalo ze strany na stranu, žádný celek nebyl schopen odskočit na výraznější rozdíl. V polovině čtvrté desetiminutovky bylo stále srovnáno, následně se přes dvě minuty hrálo bez vstřeleného koše.

Dvě a půl minuty před koncem trefila trojku Kadlecová, kterou proměněným dvojtaktem podpořila Paurová. Japonsko si vzalo oddechový čas, z připravené akce ale nedokázalo skórovat. Soupeřky se ještě přiblížily na tříbodový rozdíl, český tým však vítězství udržel i přes pět neproměněných šestek v koncovce.

Češky lépe střílely, tentokrát navíc i dominovaly na doskoku. Zápas zvládly dovést do vítězného konce i přes velmi nízké procento úspěšnosti trestných hodů, které činilo pouze 37,5 %. Nejlepší střelkyní v českém dresu byla se 17 body Paurová, která díky 10 doskokům opět dosáhla na ceněný double double. Patnáct bodů přidala Kateřina Zeithammerová a jedenáct Kadlecová.

Ve středu se český výběr jako vítěz své skupiny střetne s Brazílií, která ve skupině C skončila na posledním místě. Úspěšnější tým poputuje do čtvrtfinále a bude mít šanci zabojovat o medaile. Podceňované Mali porazilo Kanadu a v „české“ skupině do osmifinále postupuje z druhého místa. Skupinu A suverénně ovládly Spojené státy, skupině B vévodilo Rusko.

Středeční soupeř českého týmu Brazílie prohrála v Maďarsku s Francií, Španělskem i Koreou. Vítěz z česko-brazilského souboje zůstane ve hře o medaile, poražený tým bude ještě bojovat o konečné 9. až 16. místo.