Žádný strach z velkých jmen Ligy mistrů. Rupnik věří české síle

„Je to vzácná chvíle. Kvalita Ligy mistrů se každým rokem zvyšuje a dostat se mezi nejlepší celky je velmi těžké. Musíme tedy udělat vše pro to, abychom tuto šanci využili,“ řekl Rupnik, který se snaží s novými spoluhráči co nejlépe sehrát.

„Systém trenéra Orena Amiela je celkem unikátní a potřebujeme čas na to, abychom si na něj zvykli. Zápas od zápasu je to ale lepší a věřím, že ve Final Eight dokážeme, že jsme do týmu zapadli dobře,“ uvedl Rupnik.

Vedle něj přišli Američané Omar Prewitt, Stephen Zimmerman, Jerrick Harding a také český mladík Luboš Kovář.

„Jsem opravdu spokojený s tím, jaký tým se tu povedlo složit. Máme ambiciózní hráče s dobrými charaktery. Všichni spolu vycházíme na hřišti i mimo něj. Zvláště v této těžké době je ale obtížné získat ideální souhru už takhle na začátku sezony. Sám nevím, co od nás čekat,“ doplnil Rupnik.

V Aténách jsou hráči od úterního příletu v bublině po vzoru NBA. Proti AEK budou hrát bez diváků v hale OAKA, která pojme přes 20 000 fanoušků. „Basketbal se hraje pro diváky, tak je škoda, že v hale nebudou. Nebude tam ta extra motivace, ale pro nás je hlavní motivací se jako hráči neustále zlepšovat a toto je pro nás skvělá příležitost,“ připojil Rupnik.

Váží si toho, že se v současné době soutěže vůbec rozbíhají. „Když v březnu všechno skončilo, sportovci po celém světě poznali, jaký je život bez sportu. O to více si vážíme toho, že se začalo znovu hrát. Nikdo už to nebude brát jako samozřejmost,“ řekl.

Teď se soustředí na to, aby Nymburku pomohl k historickému úspěchu. „AEK je jako domácí tým favoritem, dobrý tým mají také Burgos a Jeruzalém. Ale budou tam i outsideři, kteří mohou překvapit. Uvidíme, jak to dopadne. Ale já našemu týmu docela věřím,“ doplnil Rupnik.

Basketbalová Liga mistrů Čtvrtfinále v Aténách - středeční zápasy Hapoel Jeruzalém - Burgos 65:92 (15:23, 32:49, 48:77)

Türk Telekom Ankara - JDA Dijon 82:83 (24:18, 49:46, 62:65)



Doufá, že Středočeši najdou na posíleného soupeře a vítěze Ligy mistrů z roku 2018 recept.

„Mají soupisku plnou velkých jmen, jako je Keith Langford, jeden z nejlepších skórerů v historii evropských soutěží. Pak Tyrese Rice, Jonas Mačiulis, mají skvělý tým, kterému bude těžké čelit, ale uvidíme. Oni mají na své straně zkušenosti, ale je to jen jeden zápas, ve kterém se může stát cokoli,“ dodal Rupnik.