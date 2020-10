Neporažení proti neporaženým. Nymburk a Opava se utkají o první místo

Přestože je díky lepšímu skóre na první příčce tým ze Slezska, velkými favority jsou Středočeši. Vyhráli posledních 18 vzájemných duelů, od poslední porážky od Opavy v květnu 2017 v lize prohráli jen jednou, před dvěma lety v Pardubicích. Od té doby zvítězili v nejvyšší soutěži v 90 utkáních za sebou.

Navíc v Nymburce, který drží v lize na své palubovce více než desetiletou sérii bez prohry, dokázali Slezané zvítězit naposledy v roce 2003. Do duelu se Středočechy ale půjdou povzbuzení sobotní ligovou výhrou 93:71 nad Brnem, kdežto Nymburk minulý čtvrtek prohrál ve čtvrtfinále Ligy mistrů 82:94 s pozdějšími finalisty AEK Atény.

„V Nymburku to bude těžké. Ale my musíme využít toho, že mají úplně nový tým, takže nemusí být tak sehraní. Teď mají navíc za sebou cestování z Atén, možná tam bude i nějaké zklamání z toho, že vypadli hned ve čtvrtfinále. Takže je zkusíme potrápit, co to půjde,“ uvedl na webu opavského klubu kapitán Slezanů Jakub Šiřina, s průměrem 27,3 bodu na zápas nejlepší střelec soutěže.

Jakub Šiřina (vpravo) z Opavy se chystá zaútočit kolem Lukáše Palyzy z Olomoucka.

Nejužitečnějšího ligového hráče za měsíc září ale mrzí, že se šlágr soutěže odehraje bez diváků. „Publikum bude chybět hodně, a to nejen nám, ale i ostatním. Co se dá dělat, doufám, že nás budou sledovat přes média, a my musíme hrát tak, jako kdyby tady byli,“ doplnil dvaatřicetiletý reprezentační rozehrávač.

Také jeho kolegu z národního týmu, nymburské křídlo Petra Šafarčíka, mrzí, že zápas o první místo neuvidí diváci. „Škoda, že to vyšlo zrovna na první zápas s novými opatřeními, takový zápas by byl pro lidi zajímavý. S Opavou je to vyhecované vždy, i když to není přímý souboj o první místo jako teď,“ přiznal Šafarčík na webu Nymburka.

Luka Rupnik (vpravo) z Nymburka střílí na svitavský koš přes Matěje Svobodu.

Překvapilo jej, že mají Slezané v novém ročníku po letním odchodu opor Václava Bujnocha a Rostislava Dragouna stoprocentní bilanci. „Nečekal jsem, že jim to po letních odchodech půjde až takhle. Šířa (Jakub Šiřina) zraje s věkem jako víno a zase hraje v MVP formě, klíčem k výhře bude zastavit jeho,“ dodal šestadvacetiletý křídelní hráč.

Zatímco Nymburk půjde do zápasu v plné sestavě, tedy i se slovinským rozehrávačem Lukou Rupnikem, který vynechal poslední tři zápasy, Opava se bude muset obejít bez dlouhodobě zraněného rozehrávače Radima Klečky.