Na Dašické už bychom to mohli prolomit, věří svitavský Kovář

Co by vás k vítězství v Pardubicích mělo dovést?

Zásadní bude doskok, Pardubice mají silné pivoty. A musíme hrát rychle, protiútok funguje na každého.

Sledujete trochu nejbližšího protivníka? Změnil se podle vás projev Beksy po příchodu kouče Scalabroniho a rozehrávače Vyorala?

Myslím, že hrají týmověji než dříve, protože tam není žádný americký rozehrávač, který by hrál jeden na jednoho. Někdy je to dobře, jindy špatně, přijde na to. Ale určitě to bude těžký zápas, navíc u nich...

Jen dva dny před domácím duelem s USK jste hráli v Nymburce. Nedocházely vám s postupujícím utkáním síly?

Spíš už v první čtvrtině jsem si ukazoval o střídání, že nemůžu. Ale v pátek byl jen lehčí trénink - střelba, taktická příprava a tak. Ve druhé půli jsem únavu vyběhal.

První poločas s Pražany byl velice vyrovnaný.

Soupeř dal vždycky koš a my mu to prakticky hned vrátili. Nechci říct, že se hrálo vyloženě bez obran, ale buď oba týmy bránily výborně, nebo nebránily vůbec.

Když mluvíte o obraně: Hned v úvodu jste získali asi tři koše v podstatě zadarmo...

Jo, začátek se nám povedl. Naši rozehrávači a křídla našli kluky pod košem úplně volné. Hráči USK s tím nemohli moc dělat; bylo to podle mě způsobené zónou, co na nás zkoušeli. Na náš útok nebyli úplně připravení. Měli jsme dost volných střel z venku, které bohužel nepadaly, ale dávali jsme tyhle lehké koše.

Chytil jste si i vy osobně, že?

Brzy jsem získal sebevědomí, dal jsem tam osm bodů. Pak se pokaždé hraje líp. Měl jsem i štěstí, že se to ke mně odrazilo.

Hodně vám pomohl bodový nástup do druhé půle. Čemu ještě vděčíte za vítězství?

Ve druhém poločase jsme i víc bránili a hlavně jsme si pohlídali doskok. USK měl jen šest útočných doskoků, to byl podle mě klíč.

Nyní s Tury máte bilanci 6 výher a 3 porážky, ovšem mezi těmi jsou dvě s mistrovským Nymburkem, se kterým žádný jiný ligový tým ještě tolikrát nehrál. Jak tedy úvod sezony hodnotíte?

Myslím, že je zatím úspěšná. Jen jsme Nymburk v obou zápasech mohli potrápit víc. Ale asi nikdo nepředpokládal, že by s námi prohrál, i když tam samozřejmě nejedete poražení předem. Ještě jsme podehli v Děčíně, kde se hraje těžce, to ví každý. Start je to skvělý. Teď se uvidí, jak moc nám bude chybět Mates Svoboda. Před zraněním to byl náš top skórer