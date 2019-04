Musíme něco změnit, říká svitavský pivot Kovář

V play off by měl O'Brien naskočit, doufá kouč Od poloviny února si v nejvyšší soutěži basketbalistů připsal jen dva starty. Trenér svitavských Turů Lubomír Růžička však věří, že do play off, kam by jeho mužstvo mohlo jít ze druhého místa, se pivot Sean O'Brien opět zapojí. Čtyřiadvacetiletý Američan je po artroskopii kolena. „Všechno vypadá na dobré cestě, musím to zaklepat,“ řekl kouč Růžička po víkendové prohře 85:88 s Děčínem a nijak netajil, že O'Briena v rotaci postrádá. „Sean je náš nejužitečnější hráč, s obrovskou energií na v obraně a na doskoku,“ vypočetl Růžička. „Navíc je velmi kreativní na útočné polovině i v přechodové fázi.“ Kouč při O'Brienově nucené absenci dopřává víc prostoru Tomáši Teplému či Matěji Svobodovi. „Díky tomu třeba budou do play off víc rozehraní,“ přál si.