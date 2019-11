Svitavský trenér Pivoda: S vítězstvím nad USK jsme si zahrávali

„Pro diváka to asi nebylo moc pohledné utkání, vítězství je spíš vydřené a ve druhém poločase jsme si s ním zahrávali,“ podotkl po výsledku 78:70 trenér Turů Lukáš Pivoda.

Tomu hodně vadily především zbytečné ztráty.

„Udělali jsme jich 17, ale USK nás z toho naštěstí dokázal potrestat ‚jen‘ 12 body,“ oddechl si Pivoda. A pokračoval: „Střelba trojek 26 procent a 57 procent z čáry trestného hodu, to jsou doma hrozivá čísla. Ale největší problém proti USK byl, že jsme si nedokázali vážit míče. Místo lehkých přihrávek a jednoduchých košů vymýšlíme nahrávky o desku, z toho nadšený nejsem.“

První půle byla extrémně vyrovnaná. Svitavští se sice občas utrhli o pár bodíků, nicméně USK se vždy záhy dotáhl. A potom naopak. Zahajovací perioda skončila těsnou výhrou Turů 21:20, do šaten se šlo za nerozhodného stavu 40:40.

„Pozitivní byl z mého pohledu nástup do třetí čtvrtiny, kdy jsme konečně dokázali bránit nátlakově, získali jsme nějaké míče nebo je doskočili a z toho šli do protiútoku. To byl klíč k utkání,“ mínil Pivoda.

Chorvatský trenér USK Dino Repeša ocenil, že jeho mužstvo před hlavní pauzou Tury moc nepustilo do tempa.

„Ve druhém poločase to bylo jako v druhé čtvrtině. Oni šli před nás, potom jsme se probudili a začali hrát. Ale upřímně: to proti týmu, jako jsou Svitavy, není dost. Proti nim musíme být připraveni hrát celých čtyřicet minut. Pokud ne, tak tam vznikne rozdíl deseti bodů a to rozhodne zápas,“ uvedl.

Přitom „šťáva“ mohla po přestávce dojít spíš Turům, kteří jen o dva dny dřív nastoupili v Nymburce proti nejtěžšímu ligovému soupeři.

„Připravit tým na USK bylo samozřejmě náročné,“ připustil svitavský trenér Pivoda. „Ale v Nymburce jsme rozdělili minuty, nikdo jich neměl víc jak 26. Energii jsme tedy ušetřili. V pátek jsme víceméně nic nedělali, věnovali jsme se spíš regeneraci a v tréninku jsme nechodili do kontaktu. Schovávali jsme si to na zápas s USK. Ten byl pro nás hodně důležitý, takže jsme rádi, že jsme ho zvládli. Jen jsme v něm občas hráli trochu bezhlavě,“ přemítal kouč.

Za jeho tým, v tabulce nadále třetí, znovu nenastoupil zraněný křídelník Matěj Svoboda. A na palubovku se hned tak nevrátí - dnes jde totiž na operaci s kolenem.