Děkuji i za těch pár minut, řekl debutant Farský po splněném snu

V pondělí večer Farský debutoval v dresu seniorské reprezentace Česka v zápase právě v Litvě, i když ne přímo v Kaunasu, ale ve 100 kilometrů vzdáleném Vilniusu.

Skoro sedm tisíc lidí bouřilo a zpívalo vítězné chorály, když 20letý křídelník ligového mmcité1 Brno vbíhal necelé tři minuty před koncem na palubovku.

„Užíval jsem si to od začátku do konce. Od vstupu do arény přes začátek zápasu až po můj vstup do hry. Vnímal jsem ticho v hledišti na začátku, když kluci hráli dobře, a pak bouři z jejich kotle, když Litva vedla. Nikdy jsem před větší návštěvou nehrál,“ líčil Farský nadšeně v úterý, když po návratu domů vystoupil z letadla.

Tentokrát si už nepřivezl balíček suvenýrů, jako když hrával za mládež USK Praha, ale cenný vklad do kariéry. Dohromady hrál v Litvě 2:19 minuty, nejméně z nominované české dvanáctky.

„Já ale děkuji trenérovi za to, že mi věřil i na tyhle dvě a půl minuty. Hodně to pro mě znamená, beru to jako odměnu a možnost být na hřišti s takovými borci, jací za Litvu hrají,“ básnil Farský.

Do národního týmu se dostal ve fázi jeho okysličování; ani ne půl roku po senzačním 6. místě na mistrovství světa a během kvalifikace, ze které má Česko jako pořadatel jedné ze skupin ME 2021 jistý postup, je čas pro nové tváře.

Farský v této společnosti strávil týden. Po krátkém soustředění v prvním zápase doma proti Dánsku ještě nehrál, v Litvě už se dočkal. Svoje vystoupení vyšperkoval košem za dva body po signálu, na jehož zahrání se i podílel.

„Nějaký pátek si ho budu pamatovat,“ ujistil s úsměvem. „Ale vyměnil bych ho za vítězství,“ doplnil se ihned.

Farského čísla 2:19 minuty si Radek Farský připsal při svém reprezentačním debutu v Litvě. 2 body mu zůstaly ve statistice, dal je v samotném závěru pondělního utkání.

Velkým zážitkem pro Farského bylo i trénování s národním týmem. Na jeho pozici na křídle se točili Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban, členové famózního týmu z mistrovství světa.

„Hodně jsme na tréninku hráli pět na pět, protože jsme se potřebovali sehrát. Myslím si, že rychlostně jsem zase tolik neztrácel, ale občas to bylo fyzicky náročné, když si mě Hruban nebo Bohačík vzali do dolního postavení nebo když jsem někoho přebral,“ hodnotil svoje účinkování v českém výběru mladý basketbalista.

Na nástup do dospělé reprezentace ho dobře připravilo hraní v Brně. Nejenže tam Farský patří k oporám a nedávno prodloužil smlouvu, ale především ho tam vede trenér Lubomír Růžička, dřívější asistent kouče u národního týmu.

„Díky tomu máme herní signály v Brně podobné, vycházíme ze stejné basketbalové filozofie,“ řekl Farský. Právě vyhození z autu, po němž skóroval, zná z ligových zápasů Brna.

Pondělní večer ve Vilniusu byl pro něho přesto výjimečný. Litva je evropskou basketbalovou baštou, kde je hra pod bezednými koši sportem číslo jedna.

„Mým snem je jednou hrát Euroligu, konkrétně za Žalgiris Kaunas. Oblíbil jsem si to tam. Reprezentační start beru jako motivaci na své cestě. Nepočítal jsem s tím, že nastoupím, protože jsem přijel jako čtrnáctý hráč (náhradník) sbírat zkušenosti. Za ten bonus, že jsem mohl na hřiště, jsem šťastný,“ pravil Farský rozhodně.

Poznal autoritativní styl kouče českého týmu Ronena Ginzburga, který nemá ve zvyku s hráči dlouze probírat každý jejich krok, i hraní s novým typem míče s přilnavým povrchem, vyrobeným tak, aby v ruce neklouzal.

Až si Farský doma v klidu sedne, ještě si zápasy z tohoto srazu jednou pustí. Nejen pasáž, v níž sám nastoupil, ale oba duely, i ten s Dánskem. Ten už ostatně o víkendu jednou viděl.

„Po každém zápase se dívám na to, jak se hrálo. Po pátku jsem se díval na kluky proti Dánsku, a speciálně na to, co dělali Hruban s Bohačíkem. Pak jsem se to pokusil přenést do svého tréninku,“ popsal pracovitý basketbalista.