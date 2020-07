Nebudou riskovat. Lakers přišli o asistenta, Indiana o největší hvězdu

13:08 , aktualizováno 15:47

Indiana Pacers se musejí obejít bez své hlavní hvězdy Victora Oladipa, který se vrací do hry po vážných zraněních. Los Angeles Lakers a New Orleans se při restartu sezony basketbalové NBA nedočkají rad od asistentů trenéra náležejících do rizikové skupiny. Také Lionel Hollins a Jeff Bzdelik se podle informací médií rozhodli, že pobyt v uzavřeném komplexu Disney Worldu v Orlandu vynechají.