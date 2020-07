Vyžití pro vyřazené z NBA: Satoranský a spol. mohou mít vlastní soutěž

NBA byla kvůli pandemii koronaviru přerušena 11. března, start nového ročníku je předběžně plánován až na začátek prosince.

Restart ligy v uzavřeném komplexu v Orlandu se týká pouze 22 klubů, pro zbylou osmičku březnovým přerušením sezona skončila. Podle nového plánu by se týmy Chicaga, Charlotte, New Yorku, Detroitu, Atlanty, Minnesoty, Clevelandu a Golden State mohly sejít v Chicagu a v podobném izolovaném režimu, jaký bude platit pro dohrávku na Floridě včetně pravidelného testování na covid-19, uspořádat nejprve tréninkový kemp a následně odehrát vzájemné zápasy.

Náklady na vytvoření „druhé bubliny“ by se podle ESPN rozdělily mezi všech 30 klubů NBA. Plány jsou ale teprve v počátcích, zástupci některých týmů by dali přednost odděleným minikempům jednotlivých klubů a následně zápasům na různých místech.

„Raději bych měl náš vlastní kemp než jít do nějaké společné bubliny, protože na rozdíl od těch v Orlandu my nebudeme hrát ze stejného důvodu,“ řekl ESPN trenér Detroitu Dwane Casey.

„My chceme kemp proto, aby se mohl tým zase sejít, utužit vztahy, zlepšit se a užít si trochu soutěživost. To můžeme bezpečněji udělat v našem vlastním prostředí. Nemůžeme kluky nechat jen tak posedávat od 11. března někdy do prosince. To by jim zničilo kariéry,“ dodal.