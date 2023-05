Vzpoura oslabeného Děčína! Heroickým výkonem zarazil korunovaci Opavy

Zdálo se, že bitva číslo 3 bude jasnou zprávou. Ráno totiž Děčín vypustil do světa novinu rovnající se apokalypse: v minulé partii zranění klíčoví muži A. J. Walton, nejužitečnější hráč ligy, a kapitán Tomáš Pomikálek budou chybět. Sezona pro ně skončila.

Jenže Děčín dostál svému názvu Válečníci. Tolik energie, tolik dřiny, tolik chtíče! A nakonec tolik euforie! Plný dům se klaněl bojovníkům, kteří předvedli heroický výkon. Jejich sen o prvním titulu žije.

Opava přitom vedla téměř celý první poločas. Válečníci se statečně drželi i bez lídrů, kteří seděli na střídačce s dlahou na koleni a kotníku. Hosté se mohli spolehnout na svého kapitána Šiřinu. Z prvních 12 bodů nasázel deset a jeho tým se utrhl na rozdíl devíti bodů. Děčín se v první půli dokázal dotahovat díky dravému Nicholsovi a produktivnímu Svobodovi; za úvodní dvě čtvrtiny dali 32 ze 44 bodů mužů v bílém.

Momentka ze třetího finále ligy basketbalistů Děčín - Opava.

A na přelomu poločasů se Válečníci nadechli k úžasné jízdě. Šňůrou třinácti bodů se přehoupli přes Opavu a rázem dotahoval favorit. Děčínská obrana utáhla šrouby a hosté vypadali bezradně; za třetí čtvrtku se zmohli jen na devět bodů. V Maroldovce to hučelo jako v úlu a domácí se jako první prokousali do dvouciferného náskoku. Frnkli až na +12 a emoce bublaly. Opavský Gniadek za loket do Macháčova obličeje vyfasoval nesportovní chybu a domácího Kroutila, který svého parťáka mstil a Gniadka strčil, až spadl, stihla diskvalifikace.

Už tak semknuté Válečníky tahle komplikace stmelila ještě víc. Jeli na morál a s každou uplynulou vteřinou víc a víc Opavu deptali. Jejich zbroj nepovolila a vítězství už nepustili. Byli nezastavitelní. A vychutnali si ovace ve stoje.

Čtvrtý zápas finále se přestěhuje do Opavy, kde se hraje ve čtvrtek od 19.45 hodin, případný pátý uvidí děčínské basketbalové koloseum v sobotu od čtyř odpoledne.

Finále play off basketbalové ligy mužů 3. zápas Děčín - Opava 89:67 (22:26, 42:44, 65:53)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 33, Nichols 23, Josipovič 8 - Šiřina 21, Kouřil 13, Mokráň 8. Fauly: 25:32. Trestné hody: 31/22 - 29/14. Trojky: 7:7. Doskoky: 46:33. Stav série: 1:2.