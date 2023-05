Děčín ve finále zmrazila vabank obrana Opavy. Musíme ji zlomit, burcuje Grepl

„Nemůžu říct, že se nám do zóny útočilo hůř, ještě pak by ji používali 40 minut,“ ušklíbl se děčínský kapitán Tomáš Pomikálek. Když Opava praktikovala osobní obranu, Děčínu se dařilo. Když přepnula do módu zónového, zlomila ho.

„Oni zónou porazili i Nymburk. Přijde mi to jako taková vabank obrana, jestli my dáme koše, nebo nedáme. Když Nymburk trefoval, porazil je. A když netrefoval, prohrával. Zápasy byly skoro všechny stejné,“ vypozoroval Pomikálek ze semifinále. „Na zónu sází a vychází jim to. My v prvním finále nebyli z trojky úspěšní.“

Loňský vicemistr z Opavy se do finále vyškrábal až z předkola play off. I díky defenzivě, která soupeřům nevoní. „Opavská obrana je velmi specifická, každému se proti ní blbě hraje, o čemž se přesvědčilo jak Brno, tak Nymburk,“ zdůraznil děčínský trenér Tomáš Grepl. „My se to holt pokusíme zlomit. Musíme najít recept, který nám pomůže být efektivnější v útoku.“

Jak neútočit, to už první, páteční partie poraženým ukázala. „My vůbec nebyli schopní dát míč do spodního postavení, to nám chybělo. Hodně jsme koš ostřelovali z venku, což rozhodně není cesta,“ usoudil Grepl.

Děčínský trenér Tomáš Grepl žije finálovým zápasem.

Musí si poradit i s dalším taktickým manévrem Opavy. Válečníkům nedovolila moc trháků. „Oni vědí, že to je naše ohromná zbraň. Celou základní část jsme hráli rychlý protiútok, zdobilo nás to. Opava střílí trojky, ve třech jde do obrany a dva už sprintují zpátky,“ všiml si Pomikálek.

Další prostor pro děčínské zlepšení? Aby se k hvězdnému americkému tandemu Walton – Nichols, kteří se přehoupli přes dvacet bodů, přidali další.

„Víme, že rotaci máme bohužel užší. U nich se může trefit fakt každý a umějí toho skvěle využívat. Jsou schopní rotovat tým daleko víc. Já toho v prvním utkání taky plno minul, beru to na sebe,“ prohlásil kapitán, autor třinácti bodů. „V takhle důležitých zápasech potřebujeme, aby se přidal ještě někdo. Ve třech se to nedá uhrát.“

Grepl tvrdil: „Někdy jsme útok lámali moc na sílu. Svoboda umí zahrát lépe, také od Kroutila potřebujeme větší bodový příspěvek.“

Hlavní síla Válečníků však tkví v obraně. „Když ji budeme hrát celých čtyřicet minut precizně a hlídat si věci, ze kterých dávají nejjednodušší střely, máme šanci vyhrát,“ odtušil Grepl.

Děčín v letošní sezoně ukázal, že je nezlomný. Dokonce poprvé v historii dobyl Český pohár. Ani teď Válečníci zbraně neskládají. „Doma hraje Opava s velkou pohodou, to jsme viděli v jednom zápase proti Nymburku. Ale nejsou tam neporazitelní. Věřím, že finále bude ještě dlouhé,“ burcoval Pomikálek po první bitvě.

„Když vám na startu série hraje hymna, mrazí vás. Finále bez Nymburka je super. Musíme se výborně připravit, půjdeme do nich, já jim to zadarmo nedám!“

Nedělní zápas vypukne v 17.10 hodin, v úterý se série hraná na tři vítězství vrátí do Děčína.