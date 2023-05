Děčínu se splašil zraněný kapitán. Opava druhé finále rozsekla sekundu před koncem

„Dneska jsme hráli hrozně hloupě. Nebýt diváků, kteří nás hnali a dávali nám energii, dopadlo by to všelijak,“ děkoval Petr Czudek rekordní návštěvě celé ligové sezony, kterou vytvořilo 3 218 diváků. „Vyhrál šťastnější, ne lepší. Filip Zbránek rozhodl už čtvrtfinále v Brně, teď to vzal zase na sebe. Zaplať pánbůh za něj.“

Hostující trenér Tomáš Grepl se do kamer České televize mračil: „Prohráli jsme v koncovce, to je celé. Není potřeba nic rozebírat. Jsou jasné důvody, proč Opava byla ve skóre vepředu.“

Co Děčínu vadilo, to zmínil už o přestávce jeho pivot Martin Mach. „Nevíme, co máme dělat - na jedné straně je to faul, na druhé ne. Není možné, že mají o tolik šestek víc a tolik faulů míň,“ stěžoval si.

Klíčová byla už druhá minuta. Při jednom útoku se naráz zranily dvě opory Děčína, svíjely se na palubovce kousek od sebe. Rozehrávač A. J. Walton špatně došlápl po košem, kapitán Tomáš Pomikálek narazil do soupeře. Prvnímu zabandážovali kotník, druhému koleno. Bolest je brzdila, nejužitečnější hráč NBL Walton kulhal, i jeho parťák trpěl.

„Chtěli jsme hrát tvrdě, bohužel dva kluci se zranili. Bojují, jdou přes prášky,“ líčil Mach.

Válečníci přesto podali srdnatý výkon, v závěru heroický. Díky báječnému úvodu, kdy za šest minut nasázeli pět trojek, utekli na devítibodový rozdíl. Opava pak otočila i zásluhou deseti bodů v řadě, a když se v poslední čtvrtině utrhla na +11, nic hollywoodskému finiši nenasvědčovalo. Jenže Pomikálek se splašil, do koše loupl pět trojek, dvojku a tři trestné hody a Děčín rázem otočil na 82:80. Kapitánova revoluce! Do klaksonu chybělo 66 vteřin.

Opavu to nesložilo, Kouřil chvíli nato srovnal. Děčínský Ty Nichols pak nedal trojku, z posledního opavského útoku si hvězdnou chvilku užil Zbránek; 85:82! Válečníci měli na střelu záchrany 1,1 vteřiny, Nichols trojku minul. Domácí slavili a hala bouřila: „My tu ligu stejně vyhrajem!“

Chybí poslední krok. Jenže opavský trenér Czudek varuje: „My i Děčín ždímáme z posledního. Moc v mentálním a fyzickém fondu už není, nádrže jsou prázdné. Bude rozhodovat srdce a vůle. Ale hrajeme proti Válečníkům, takže i kdyby jim zůstal na hřišti jen jeden, bude bojovat jako o život.“

Oba celky předvedly trojkový festival, zpoza oblouku vyslaly víc střel než dvoubodových pokusů. Opava jich trefila deset, Děčín čtrnáct. Hrdinové posledních okamžiků byli i nejlepšími střelci svých týmů, Zbránek nasázel 24 bodů, Pomikálek ještě o dva víc.

Úterní partie v hale děčínského Armexu vypukne v půl sedmé večer. Bude to poslední bitva zlaté války?