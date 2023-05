Basket ve varu: finále okradené o 7 sekund, televizní diváci o strhující finiš

Opava doma díky trojce Filipa Zbránka v poslední sekundě vyhrála 85:82, v sérii se dostala do trháku 2:0 na zápasy a už v úterý může na děčínské palubovce slavit titul.

Všechno mohlo být jinak, kdyby nedošlo k omylu časomíry v poslední, hektické minutě. Děčín měl za stavu 82:82 vhazovat zpoza soupeřova koše, na tabuli svítilo 29,6 vteřiny do konce poslední čtvrtiny. Hosté si vyžádali oddechový čas a během něj na tabuli bliklo 2,9 sekundy. Po úpravě se tam objevilo 22,9 vteřiny. Rozdíl 6,7 sekundy!

„Beru to jako fatální chybu, která nemá obdoby v takhle důležitém zápase,“ rozčílilo to Lukáše Housera, generálního manažera děčínských Válečníků. „Bohužel finálový zápas trval 39 minut a 53 vteřin a nic s tím už neuděláme… Musíme to přijmout, nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem. Ale vadí nám to a štve nás to, protože tohle není standardní věc. Je to úplně… nechci být sprostý.“

Zápas rozhodovala trojice Robert Vyklický, Jan Baloun a Petr Blahout, dozorujícím komisařem byl Antonín Kapl. Komentáře všech zúčastněných, kteří se na průšvihu podíleli, si vyžádal Šimon Sedlařík, sekretář Národní basketbalové ligy. Podle něj v oddechovém čase rozhodčí po shlédnutí videa nechali upravit čas Děčína na střelu z 2,1 na 2,9 vteřiny. Jenže časoměřič tento údaj nacvakal do zbývajícího času čtvrté čtvrtiny.

„Když jsem šel zpátky na hřiště, svítilo tam 2,9 sekundy do konce zápasu. Bral jsem to jako konečný čas, i když se mi to zdálo divné. Říkal jsem si, že mi něco uteklo,“ podivoval se děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Než hra znovu začala, chyba byla zvýrazněna ještě větším, kardinálním omylem. Čas se nevrátil na 29,6 vteřiny, ale na 22,9. Děčín koš nedal a Opava svůj útok mohla dotáhnout až do klaksonu. Rozhodla sekundu před ním.

„Mluvil jsem s rozhodčím i komisařem a mezi oběma stranami vznikla komunikační chyba. Nikdo z nich si nevšiml, že se ubralo sedm vteřin, a hrálo se dál. Člověk, který mačká údaje na tabuli, není parťák, to jsou komisař a rozhodčí, je to jejich přešlap,“ uvedl sekretář soutěže Sedlařík. „Děčín je naštvaný úplně oprávněně, stal se průšvih.“

Válečníci by hypoteticky měli až osm vteřin na poslední útok. „Za takový čas se může v basketbalu stát spousta věcí, bohužel my tu šanci nedostali,“ litoval Houser. Na záchrannou střelu zbyla jeho týmu poslední vteřina a Američan Ty Nichols trojku minul.

Úchvatný závěr už fanoušci sledovali na internetu nebo přes červené tlačítko, ČT Sport totiž televizní vysílání vypnula za stavu 76:74, když chyběly dvě a půl minuty do konce čtvrté čtvrtiny. Přepnula na finále hokejového mistrovství světa. „Vím, že to řeší vedení České basketbalové federace s vedením České televize, přijde mi to jako disrespekt našemu sportu,“ vyčítal Houser.

Děčínský fanoušek prožívá finálový zápas.

Podobně to cítí i Sedlařík. „Facka do tváře a pěst na oko všem baskeťákům v republice. Věděli jsme dopředu, že přenos začne později, až po hokejovém zápase o bronz. Ale že nás vypnou takovým suchým způsobem, že i komentátor Tomáš Budka z toho byl překvapený? To je úplně špatně, zvlášť když jsou naším generální mediálním partnerem,“ postěžoval si sekretář NBL. „Kdyby to avizovali dopředu, ale takhle zničeho nic během vteřiny? Vypnou nás v nejlepším, a přitom vstoupí do hokejového studia, ne do hry.“

Česká televize si uvědomila, že přestřelila. „Omlouvám se, byla to bohužel velká chyba, která primárně vznikla už při plánování vysílání. Plně chápu rozhořčení sportovních fanoušků. Mrzí mě, že k tomu došlo,“ napsal na Twitter šéfredaktor Redakce sportu České televize Michal Dusík.

Už po březnovém finále poháru vedení basketbalové federace napsalo České televizi otevřený dopis kvůli tomu, že finále mezi Děčínem a Brnem začalo v televizi až od druhé čtvrtiny po odvysílání pozápasového hokejového studia.