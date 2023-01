Basketbalisté Nymburka deklasovali v lize poslední Hradec Králové

Obhájci titulu vstoupili do zápasu razantně a dali prvních devět bodů. Ale brzy ztratili i dvouciferný náskok a pustili soupeře ve 13. minutě do vedení 28:27. Od té doby však bylo na hřišti jediné mužstvo. Pasáž do konce třetí desetiminutovky opanoval domácí tým v poměru 54:11 a vedl pak i o 44 bodů.

V nymburském celku si každý z jedenácti hráčů zahrál přes 11 minut a všichni se zapsali mezi střelce. Lídrem byl s 18 body Junathaen Watson, nováček v týmu De’Riante Jenkins se uvedl devíti body.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 18. kolo Nymburk - Hradec Králové 101:59 (25:19, 54:35, 81:39)

Nejvíce bodů: Watson 18, Sehnal 15, Kovář 12 - Šturanovič 15, Škranc 14, Autrey 11. 17:30 Ostrava - Děčín, Pardubice - Olomoucko, USK Praha - Ústí nad Labem, 18:00 Brno - Opava, Slavia Praha - Kolín.