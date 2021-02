Nymburk narazí v osmifinále Ligy mistrů na Zaragozu, Bamberg a Sassari

V Zaragoze působil do této sezony český rozehrávač Vít Krejčí, jehož ale vyřadila ze hry zářijová operace kolena. Minulý týden se talentovaný reprezentant zařadil při rekonvalescenci na soupisku celku Oklahoma City Blue hrajícího G-League. Ten je záložním týmem Oklahoma City Thunder, který si Krejčího vybral v listopadu na 37. pozici draftu NBA.

Osmifinálové boje začnou 3. března a hrát se bude každý týden do poloviny dubna. Nymburk bude hrát o druhý postup do Final Eight za sebou. V minulém ročníku, který se dohrával až na začátku října, tým trenéra Orena Amiela vypadl v aténské „bublině“ ve čtvrtfinále s domácím AEK.

S Bambergem hrál Nymburk v Lize mistrů v minulých dvou sezonách v základní skupině a po prohrách z ročníku 2018/19 poslední dva souboje zvládl úspěšně. Se Sassari hrál šestnáctinásobný český šampion v sezoně 2017/18 s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Zaragozu v soutěži potká premiérově.

Středočeši v této sezoně ve čtyřčlenné základní skupině B skončili druzí za tureckým celkem Tofas Bursa a byli nasazeni jako ostatních sedm celků ze stejné pozice do druhého koše. Při losu mohli dostat jen jednoho z nich a bylo jím Sassari, zbylí soupeři jsou z prvního koše určeného pro vítěze základních skupin.