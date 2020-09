Koronavirus? I ten porazím! Coxová hraje celý život s inzulinovou pumpou

Jedna z jejích nejhezčích vzpomínek ji váže k Česku. V záplavě zlatých konfet se Coxová objímala se spoluhráčkami a slavila zisk zlaté medaile na mistrovství světa do 17 let. Její široký úsměv byl na hřišti plzeňské haly nepřehlédnutelný. Ve finále proti Španělsku nastřílela 20 bodů, což byl její nejlepší počin na turnaji.

Její potenciál byl už tenkrát obrovský, o šest let později dobývá americká pivotka palubovky WNBA.

Lauren Coxová začala hrát basketbal v pěti letech, o dva roky později ji lékaři diagnostikovali diabetes prvního typu. „Měla jsem klasické příznaky. Velmi často jsem potřebovala na záchod a byla jsem hodně unavená. V té době jsem dělala atletiku a najednou jsem z prvních příček spadla na ty poslední,“ vzpomíná.

Cukrovka ji ovšem od sportu neodradila. „Nejdřív to bylo těžké, celá moje rodina se učila metodou pokus-omyl. Musela jsem vstávat uprostřed noci a kontrolovat hladinu krevního cukru. Musela jsem se i naučit načasování jídel a makro živin kolem tréninků a zápasů,“ vypráví Lauren.

Basketbalové stipendium si pro ni chystaly ty nejprestižnější školy v Americe, rodačka z Texasu se rozhodla zůstat v domovském státu a hrát pod legendární trenérkou Kim Mulkeyovou na univerzitě Baylor.

Bezmála dvoumetrová Coxová se během čtyř let v NCAA vypracovala na elitní podkošovou hráčku a v roce 2019 dokonce s týmem slavila národní titul.

„Cukrovka mě ve spojení v basketem naučila to, že se nikdy nesmím uspokojit. Jsou dny, kdy mé krevní hodnoty prostě nejsou dobré, ať dělám, co dělám. Pořád se ale musím snažit. To samé platí v basketu.“

Coxová se výrazně zapsala i do historických tabulek svého univerzitního týmu, ačkoliv všechna utkání odehrála s glukózovým monitorem na paži a inzulinovou pumpičkou v boku. „Nikdy jsem nechtěla být jen průměrnou hráčkou nebo tou, která je docela dobrá na to, že je diabetička. Chtěla jsem být skvělá,“ říká.

Lauren sice přísahá, že to nebolí, když ale popisuje, jak ji někdo v tréninku či zápasu omylem vytrhne inzulinovou hadičku či jak do ní dostane loktem, většina lidí má husí kůži. „Dnes už jsem na to zvyklá,“ říká s úsměvem.

Její závěrečná sezona v NCAA skončila předčasně kvůli koronavirové pandemii. Coxová přišla o šanci na další triumf, ale zůstala mezi top hráčkami pro jarní draft do WNBA. Jako třetí v pořadí si ji vybrali Indiana Fever.



Jak přiznává, život během pandemie pro ni nebyl lehký. Jako diabetička patří do rizikové skupiny, virus by pro ni mohl mít fatální následky. Ačkoliv musela být primárně doma, co nejlépe se chystala na nadcházející ročník nejlepší ligy světa.

„Pandemie je pro mě něco nového, překonávání nepřízně osudu ale ne. Jsem připravená hrát,“ prohlašovala na jaře.

Měsíc před začátkem soutěže ale dvaadvacetiletá pivotka oznámila, že koronavirus prodělala a zotavuje se. Odložení profesionálního debutu pro ni však nepřipadalo v úvahu. Lauren byla odhodlaná uzdravit se, projít přes nutná lékařská vyšetření a odcestovat do floridské bubliny WNBA.

I když měla z viru obavy, nechtěla žít ve strachu. Nakonec měla jen lehké příznaky jako kašel a ucpané dutiny. Ze všeho nejvíc jí ovšem vadila ztráta chuti a čichu. „Vůbec jsem si jídlo neužívala. Musím ale říct, že jsem jedla snad nejzdravěji ve svém životě. Některých druhů zeleniny bych se ani nedotkla, pokud bych je mohla ochutnat a cítit,“ dodala už pobaveně Coxová.

Vycházející hvězda hájící barvy Indiany je i nadále opatrná, koronavirus ale její výkonnost nijak neovlivnil. Ač nováček, patří mezi nejefektivnější hráčky týmu.

Ani v tomto případě tak nedala žádné překážce šanci, aby ji překazila její sportovní cestu. „Naučila jsem se nemít žádné výmluvy. S cukrovkou musím žít celý život, ale nemusí to být vysilující. Kontroluju svou nemoc, ne ona mě.“