Eurocupová bublina vyroste v Brně, vykouknout z ní nesmí ani domácí

Hráčky věří, že jim domácí prostředí a ušetřené hodiny cestování mohou dát větší šance na postup. „Jsem moc ráda, že to bude tady v Brně. Smaže nám to den na cestě a to je hrozně znát. Z autobusu jdete hned na trénink a ten je pak o ničem. Další výhodou je i hala, kterou známe,“ raduje se kapitánka týmu Sarah Beránková.

O tom, že Brno bude hostit zápasy skupiny D, informovala Česká basketbalová federace (ČBF), která se na přípravě akce podílí. Na oficiální potvrzení od Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) si však KP bude muset počkat.

„Tři skupiny ještě nemají svého hostitele a je možné, že to budou řešit neutrální půdou. Čeká se tedy na oficiální zaslání přidělení, až budou mít jasného pořadatele všechny skupiny,“ vysvětluje klubový předseda Richard Foltýn. Brnu nabízí FIBA i organizaci další skupiny s tím, že by se na ní finančně podílely zúčastněné kluby, podle Foltýna je ale tato možnost nepravděpodobná, jelikož je organizačně i finančně příliš náročná.

Na basketbalistky KP Brno apeluje jejich hlavní trenér Dušan Medvecký.

Celá skupinová fáze proběhne podle přísných pravidel FIBA v takzvané bublině. Po dobu turnaje tak budou hráčky včetně těch domácích uzavřeny v hale, případně na hotelu. Každý tým musí mít kromě obyčejných kapacit ještě pět dalších pokojů navíc, které by využil v případě pozitivního testu některé z hráček jako karanténu.

Kromě basketbalistek a zúžených realizačních týmů bude vybraný hotel muset pojmout také 16 funkcionářů FIBA. Týmy navíc musí jmenovat speciálního „covid manažera“, který bude dohlížet na dodržování opatření a zodpovídat se „covid manažerovi“ vyslaného mezinárodní federací.

Na akci se připravuje i samotná hala. „Bude se muset položit palubovka, je nutné i přivézt koše, protože stávající se nedají výškově přizpůsobit při položení palubovky, budeme muset také zajistit LED panely a další vybavení. Se vším nám pomáhá ČBF, město Brno i Jihomoravský kraj,“ líčí Foltýn.

Na Eurocup nalákali i reprezentační pivotku

KP i kvůli Eurocupu představilo zřejmě poslední letošní posilu. Po příchodu americké rozehrávačky Teniye Ann Pageové, jejíž výkon v posledních zápasech zdobí KP, se mladé družstvo od začátku příštího roku rozroste o zkušenou královéhradeckou pivotku Renátu Březinovou, kterou KP získalo tím, že jí pomáhalo při rekonvalescenci po zranění.

„Postarali jsme se o ni po návratu z Maďarska na konci minulé sezony. Měla vážné problémy se zády, skoro nemohla chodit a my ji díky kontaktům s lékaři a specialisty postavili na nohy. V momentě, kdy nám mohla pomoct i na hřišti, byla sezona bohužel ukončená. Tuto sezonu začala v Hradci, protože odtud pochází a čekala na zahraniční nabídku,“ popisuje Foltýn.

Renáta Březinová v reprezentačním dresu.

Ač se lukrativní nabídky z Francie nakonec dočkala, v nejisté době světové pandemie se nakonec Březinová rozhodla přijmout tu od brněnského klubu. Třicetiletá česká reprezentantka se tak stane druhou nejzkušenější členkou kádru po veteránce Kateřině Zohnové. Zda se 189 centimetrů vysoká Březinová představí ještě v tomto roce, zatím není jasné. Klub usiluje o uspíšení jejího startu i přes stále platnou smlouvu s Hradcem.

V nekompletní tabulce Renomia ŽBL je KP Brno na samém čele, z celé soutěže má však odehraných nejvíce zápasů. Do konce roku by KP mělo absolvovat odložené utkání ve Strakonicích 30. prosince.