Na nátlak rodiny: Březinová místo Francie zvolila Brno. Ještě jednou si plní sen

Jak se celý přestup zrodil?

Měla jsem v Hradci smlouvu jen do prosince, protože chci hrát Eurocup. Věděla jsem, že se bude hrát netradičně až v lednu. Jelikož se potom potvrdilo, že Eurocup se bude hrát, tak jsem hledala klub, který je v téhle soutěži.

Bylo nabídek více?

Lákala mě Francie a nějaké nabídky jsem odtud dostala. Pak mi ale volal manažer KP Richard Foltýn, jestli nechci zůstat tady v Česku, a po nátlaku rodiny jsem se rozhodla, že ty čtyři měsíce zůstanu tady. A tak jsem v Brně.

Hlavním lákadlem byla tedy evropská soutěž?

Určitě. Už jsem ji hrála loni a chtěla jsem si to dát ještě jednou.

Basketbalistky KP Brno nastupují k utkání.

V Brně ale nejste prvně, kolem KP jste se pohybovala i loni na jaře, i když jste do zápasu nezasáhla. I to hrálo roli?

Jasně. Skončila jsem tehdy v maďarském Ceglédu, odkud jsem přijela s poraněnými zády. S KP jsem byla v kontaktu už od minulých Vánoc, protože jsem v Maďarsku nebyla úplně spokojená. Chtěla jsem se vrátit, nebo aspoň změnit prostředí, protože jsem věděla, že Maďarky už v Eurocupu pokračovat nebudou. Pak jsem manařerovi KP v únoru popsala problém se zády a on řekl, že uvidíme na konci sezony, že bych ještě mohla Brnu pomoci. Nechtěla jsem čtyři měsíce nehrát, ale pak přišla koronavirová vlna a já už za KP nastoupit nestihla.

Nebála jste se konkurence v týmu? Je tu Kanaďanka Emily Potterová, vysoká pivotka, které se bodově v poslední době docela daří.

Já mám oproti Emily výhodu, protože umím střílet za tři body. Z toho já těžím. Když mě týmy soupeře úplně neznají, tak můžu odstupovat a vystřelit si za tři. Jsme tedy typově jiné hráčky. Navíc já můžu hrát i pozici čtyři.

Je tedy variantou hra na dvě pivotky po vzoru brněnských mužů, kterým tato kombinace poslední dobou také svědčí?

I to je možnost, myslím že umím nahrát pod sebe takže ona bude rolovat ke koši a já sbírat míče níž. Je to pro nás obě výhodné a zkoušely jsme to i proti Slovance. Záleží taky na soupeřkách. Když bude na postu tři hrát rychlá hráčka, tak já nemám moc šanci a musí tam jít někdo, kdo je rychlejší. Dá se to ale takticky udělat.

V prvním utkání jste byla na hřišti téměř půl hodiny čekala jste takovou důvěru?

Je to hodně velká porce. Po Vánocích se léčím po covidu, a tak jsem takový čas rozhodně nečekala.

Co se pro vás změní v poziční hře? Právě proti Brnu jste koncertovala v dresu Hradce, ale je to o dost odlišný tým.

Abych řekla pravdu, tak jsem zvyklá každý rok měnit tým. Občas jsem přecházela i uprostřed sezony, jako když jsem přecházela z USK Praha do Polska. Každý tým má něco, z čeho těží. V Hradci to byla hra jedna na jednu, tady to bude něco jiného.

V KP je teď hodně mladá soupiska, pouze Kateřina Zohnová je zkušenější než vy. Jste i mentorkou pro mladší basketbalistky?

Chcete říct, že jen jedna hráčka je starší než já? (směje se)



Určitě nechci říct, že jste stará. Ale v týmu je i patnáctiletá Dominica Hynková a celý kádr je mladý.

Ze zkušenosti vím, že někdy jsou mladší hráčky ambiciózní a chtějí se někam dostat. Jsou dravější. Zkušenějším hráčkám to pomáhá být lepší. Je to tedy spíš motivace a výhoda.

Mluvíte o čtyřech měsících. Je Brno jen další zastávkou, nebo máte vidinu i delší spolupráce.

Jsem tu krátce, zatím bych se o tom tedy moc nebavila. Zatím jsem tu na čtyři měsíce a co bude dál, nikdo neví.

Stíháte se tady alespoň trochu usadit?

Zázemí mám hlavně v Hradci, bydlím tam, ale mám tady spoustu basketbalových přátel a v téhle době stejně akorát chodíte na trénink, nebo ven na procházku. Dojíždění by bylo strašné, je to daleko.

Takový nezájem o střeleckou hvězdu? Příběh Megan Gustafsonové

Jaké jsou vaše osobní cíle do druhé půli sezony?

Užít si to a neudělat v Evropě ostudu. Nemusíme v Eurocupu postoupit, ale mladé hráčky nasbírají zkušenosti a budou mít snazší další rozvoj. Určitě ale můžeme překvapit. Týmy ještě detailně neznáme, navíc se teď dost mění.

Budete proti sobě mít turecký Elazig, ruské MBA Moskva a polský Gorzów. Poslední jmenovaný tým asi znáte, v Polsku jste hrála. Co budete radit proti Gorzówu?

Polská liga je někde jinde než ta zdejší. Každý tým tam má tři cizinky, liga je mnohem vyrovnanější a pořád se tam o něco hraje. Těžké zápasy tak mají pravidelně. Gorzów se ale mění, mají tam nové cizinky. Nedávno tam třeba přišla Megan Gustafson, se kterou jsem hrála v Maďarsku. Všechny ty týmy jsou asi jinde. Třeba nám to ale vyjde.