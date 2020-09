Porážka s gigantem z Nymburka mrzí. Měli jsme na něj, zní z Pardubic

V jím zmíněné první desetiminutovce to pro domácí Beksu vypadalo kriticky. Ve druhé postupem času naopak velice slušně. A ve třetí fantasticky. V poslední pasáži předehrávky 19. ligového kola však protivník ukázal svoji enormní sílu, manko ve skóre dohnal a duel obrátil. Domácí mohli po srdnatém vystoupení jen litovat.

„Na konci nám došly síly, ale určitě jsme měli na výhru. Mrzí mě, že jsme to v závěru nedotáhli. Nymburk nás trošku přitlačil, my jsme byli v útoku pasivní a nedokázali jsme si vytvořit lepší pozice,“ konstatoval Vyoral, jenž se v zápase zaskvěl 34 body.

Kouč Pardubic Adam Konvalinka, který měl při zdravotní indispozici kolegy Scalabroniho coby obvyklý asistent mužstvo tentokrát na povel, věcně poznamenal, že Nymburk v době, kdy se mu Beksa utrhla až na deset bodů, šetřil hlavní opory pro koncovku.

„My jsme vsadili na osmičku hráčů a v posledních sedmi minutách už jsme byli totálně bez pohybu. Soupeř nás lehce zaskočil zónovou obranou, ale měli bychom se s ní vypořádat lépe,“ sdělil Konvalinka.

Přesto je výsledek i průběh střetnutí s tuzemským gigantem nepochybně příslibem do budoucna.

„Máme na čem stavět. Hráli jsme aktivně, bojovali jsme na doskoku, ať už na obranné, nebo na útočné polovině. Dobře jsme si podávali míč a vytvářeli jsme si volné střely,“ podotkl na klubovém webu pivot Petr Heřman. „Když hrajete s mistrem takovýhle zápas, může to pořádně nakopnout sebevědomí do dalších utkání. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, kteří udělali super atmosféru,“ pokračoval Heřman, který do koše Nymburka nastřílel 11 bodů.

A trenér Konvalinka připojil: „Do příštích zápasů si musíme přenést bojovnost a houževnatost i to, že také my chceme hrát jednoduše a rychle. Předvedli jsme solidní výkon, bohužel na konci chybělo vítězství, které by to pozvedlo ještě někam jinam.“