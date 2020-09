Nymburk našel recept na Watermana a vyhrál i nad Ostravou

Nymburk vyhrál úvodní čtvrtinu 25:18, druhou ale o bod prohrál. Rozhodující náskok si domácí vypracovali až po přestávce, kdy jejich náskok poměrně rychle narostl až na 18 bodů, a nakonec zvítězili dvacetibodovým rozdílem.

Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Jerrick Harding, kterému na 25 bodů stačilo necelých 19 minut. Martin Kříž potvrdil formu, když zaznamenal 19 bodů, navíc přidal devět doskoků a zaostal jen o jediný bod za svým ligovým střeleckým maximem. I tak se stal nejužitečnějším hráčem zápasu.

Blízko k double double měl i Stephen Zimmerman, jenž devět bodů doplnil 13 doskoky.

„Z naší strany to nebylo nejlepší, v úvodu třetí části jsme ale do toho šlápli a udělali nějaký náskok. Byl to náš poslední zápas před Final 8 a snažili jsme se to využít na to vyzkoušet si nějaké detaily, které pak můžeme využít,“ řekl Kříž s odkazem na blížící se Ligu mistrů.

Mezi střelce se zapsalo všech jedenáct hráčů středočeského klubu včetně benjamínka Františka Rylicha a Rostislava Jiráka, který v dresu Nymburka debutoval. Do zápasu nezasáhli uzdravující se Luka Rupnik a veterán Petr Benda.

„Nebyl to pohledný zápas na koukání pro fanoušky, ale splnil naše cíle. Těmi bylo kromě výhry také rozložit zátěž mezi všechny hráče a především vyvarovat se zraněním před naším úterním odjezdem na Final 8 Ligy mistrů,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel.

Hosty táhl Zane Haden Waterman s 21 body a 11 doskočenými míči, do poločasu zvládl 15 bodů. Justus Alleyn připojil 16 bodů. Ostravanům scházel kapitán Petr Bohačík, i vinou jeho absence na doskoku prohráli 33:51.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 20. kolo Nymburk - Ostrava 95:75 (25:18, 46:40, 73:56)

Nejvíce bodů: Harding 25, Kříž 19, Zimmerman 9 - Waterman 21, Alleyn 16, R. Pumprla a Nábělek po 9.