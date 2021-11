Tříslo v pořádku a čelist nemá vliv. Z Reisingerové je hlavní česká zbraň

„Jsme skoro úplně nový tým. Zbytek hráček, který tu zůstal, ještě moc dlouho v reprezentaci není, takže ten výběr je prakticky úplně nový. Myslím, že nejtěžší bude se i sehrát, protože každá přicházíme z jiného klubu. Někdo je z USA, někdo z Evropy a někdo třeba z dorostu. Navíc máme do zápasů málo času,“ řekla na pondělním setkání s novináři Reisingerová.

Mrzí ji, že národní tým bude postrádat zkušenosti a kvality Elhotové nebo Hejdové. Na druhou stranu rozhodnutí bývalých kolegyň ukončit kariéru chápe. „Je to reprezentace a nikdo nemůže hrát donekonečna. Jsme v době obměny a je třeba nyní vyhrát, co můžeme,“ uvedla Reisingerová.

Právě pivotka španělské Girony je jednou z hráček, od níž trenér Svitek čeká převzetí větší zodpovědnosti na palubovce i mimo ni. Reisingerová je na novou roli připravená.

„Nějakou roli jsem měla již minulý rok, ale zase nejsem člověk, který by chtěl mít slovo celou dobu. Sice hodně mluvím a dělám si ze všeho srandu, to je ale něco jiného. Každá z nás budeme mít jinou pozici a je třeba mladým holkám pomoci a zkusit společně porazit ty, které máme. Chceme si to užít a zase zvednout český basket,“ uvedla rodačka z německého Tirschenreuthu.

Vedle bodových příspěvků chce přispět i k vytvoření správné týmové chemie. „Asi nebudu hráč, který bude na holky křičet. Vždy se to budu snažit vyřešit jinak. A když už bude špatná nálada, tak to zvedat přitroublými fórky. To bude má práce, než pokřikování a nadávání,“ usmála se.

Fakt, že tým bude muset mít po Hejdové novou kapitánku, proto vidí jako formalitu. „Ať už jí bude kdokoliv, nebojím se, že by někdo neposlouchal. V dnešní době se už na kapitánku moc nehraje a každá hráčka ví, jakou má roli. Je to sice pozice, která je nutná, ale máme dost zodpovědné holky na to, aby se to příliš řešilo,“ mínila Reisingerová.

Mladá pivotka také věří, že si spraví chuť i po nepovedeném mistrovství Evropy, kde Češky skončily na předposledním 15. místě. Sama měla tehdy zdravotní potíže s tříslem.

„Teď už jsem ale v pořádku. Možná mě jen trochu trápí čelist, kterou jsem si rozbila při nedávném zápase ve Španělsku. Ruce a nohy jsou však zdravé, takže by to nemělo mít na basketbal vliv,“ ujistila hráčka Girony, která má v Eurolize průměr 9,2 bodu a 4,6 doskoku na zápas a pomohla španělskému týmu také k průběžnému pátému místu ve skupině B.

Duel proti silnému Bělorusku na úvod kvalifikace proto vítá. „Máme výhodu, že jsme s nimi hrály přípravu před ME a můžeme z toho čerpat. Ony sice na Evropě získaly sebevědomí a skončily čtvrté, je ale dobře, že odstartujeme s takhle silným soupeřem. Díky tomu se můžeme dostat do dobrého levelu před dalšími zápasy. Myslím, že je můžeme stejně jako v přípravě porazit,“ dodala Reisingerová.