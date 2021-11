Basketbalistky vstoupily do přípravy na kvalifikaci o ME. Hledá se kapitánka

Češky vstoupí do boje o účast na patnáctém evropském šampionátu za sebou ve čtvrtek domácím zápasem s Běloruskem. O tři dny později sehrají další duel na hřišti Irska.

„Post kapitánky ještě nemáme určený, ale už jsme se bavili o tom, že ho musíme vyřešit. Já bych to nejraději nechal na kabině. Uvidíme,“ řekl dnes novinářům Svitek.

„Je jasné, že rozhodující budou výkony na hřišti, ale i role kapitánky k tomu patří a musí to být někdo, kdo zavelí a ukáže cestu. Bude to hráčka, která má zkušenosti a hrála na posledních šampionátech,“ řekl slovenský trenér.

Obměnu v národním týmu zvýrazňuje i fakt, že vedle Hejdové ukončily kariéru další opory jako Kateřina Elhotová nebo Lenka Bartáková. V týmu naopak debutují bývalé mládežnické reprezentantky Petra Malíková a Valentýna Kadlecová. „Jsme skoro úplně nový tým. Zbytek hráček, co tu zůstal, ještě moc dlouho v reprezentaci není, takže ten výběr je prakticky úplně nový,“ uvedla pivotka Julia Reisingerová, která má patřit k hlavním oporám.

Svitek si chemii v týmu chválil. „To, co vidím, je optimistické. Děvčata pracují dobře a není poznat, že by měla problém se začlenit. Do budoucna nám to dává dobrý pocit, že i s těmi novými hráčkami můžeme být úspěšní,“ uvedl kouč.

Zatímco trio Hejdová, Elhotová a Bartáková se oficiálně rozloučí během utkání s Běloruskem, Svitek čeká, že větší zodpovědnost přeberou nyní služebně nejstarší hráčky. „Veronika Voráčková, Julia Reisingerová, Peťa Záplatová, Terka Vyoralová. Od nich například čekám, že přeberou taktovku,“ řekl Svitek.

Přestože Vyoralová vynechala poslední zápasy USK Praha kvůli zraněné ruce, do kvalifikace by měla být připravena. Otazník je u Aleny Hanušové. „Uvidíme, jestli se připojí do týmového tréninku. Tereza má sice také herní tréninkový výpadek, ale zatím to vypadá dobře. Zbytek týmu je v pořádku,“ prohlásil Svitek.

V prvním kvalifikačním duelu vyzvou jeho svěřenkyně ve čtvrtek na domácí palubovce Bělorusko, které skončilo na posledním mistrovství Evropy čtvrté. Češky budou chtít napravit zklamání z kontinentálního šampionátu, kde obsadily předposlední 15. místo

„Máme sice málo času, ale chceme se připravit co nejlépe. Víme, co nás čeká, proti Bělorusku jsme hrály v přípravě na ME. Máme družstvo, jež je složené z mladých hráček, ale jsou zde i basketbalistky, které tu s námi byly dřív. Tenhle mix chceme využít, vycházet z tvrdé obrany, napadat je a nedovolit jim hrát jejich hru. Díky této agresivitě a dravosti bychom mohli určitou naši nevyzrálost eliminovat,“ dodal Svitek.